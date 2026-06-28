Un ave que anida en el Caribe y África visita el Parque Nacional de las Islas Atlánticas de Galicia

El programa de turismo marinero y medioambiental que desarrolla a lo largo del año la firma Iniciativas Tradicionales Marítimas (Intramar) a bordo del pesquero rehabilitado «Chasula», arrancó la temporada estival con una de sus características expediciones ornitológicas por el interior de la ría de Arousa que suelen acabar con una incursión sobre la plataforma continental.

Fue durante ese recorrido cuando, en los islotes del archipiélago de Sálvora, los que iba a ser una jornada discreta de observación, porque la actual no es una de las épocas de gran actividad entre las aves, se convirtió en una experiencia para el recuerdo, de esas que se viven cuando ante los ojos de los tripulantes aparece alguna especie «rara» o poco habitual por estas latitudes. De esas que viajan miles de kilómetros antes de llegar a las Rías Baixas.

Uno de los afloramientos rocosos de Sálvora. / Xabier V. Pumariño / Birding.gal

La sorpresa del día, que permite inaugurar por todo lo alto la temporada estival de Chasula Birds, la deparó un ejemplar juvenil de piquero pardo (Sula leucogaster), también conocido como alcatraz pardo o boba marrón.

Es propio de «aguas tropicales del Atlántico, Pacífico e Índico» y anida en el Caribe, el golfo de México y diferentes islas del Atlántico, situándose su colonia reproductora más próxima a Galicia en el archipiélago africano de Cabo Verde.

Un ave marina que prefiere capturar a los peces con los que se alimenta en aguas costeras, más que en alta mar, y utiliza para criar islas e islotes rocosos, sin vegetación, como los existentes en el entorno de Sálvora o en arrecifes de coral, disponiendo los nidos en el suelo o sobre rocas.

Sálvora, un paraíso de interés cultural / Iñaki Abella

El avistamiento tuvo lugar en Pedras do Sargo, un conjunto de afloramientos rocosos situado en el extremo norte del archipiélago que preside la boca de la ría de Arousa, perteneciente al Parque Nacional de la Islas Atlánticas de Galicia.

La presencia en aguas gallegas de este joven ejemplar de piquero pardo fue inmortalizada por las cámaras de cuantos se encontraban a bordo del aula flotante de la naturaleza que es el barco «Chasula», con base en Tragove (Cambados).

La penetrante mirada del alcatraz es fácil de observar desde el Chasula. / Xabier Vázquez Pumariño / Birding.gal / Chasula Birds

Entre esos viajeros se encontraba el biólogo, ornitólogo y consultor ambiental Xabier Vázquez Pumariño, uno de los pioneros del turismo ornitológico en Galicia y gestor de la plataforma Birding.gal, desde la que organiza y guía rutas especializadas en la observación de aves marinas y cetáceos.

Es uno de los habituales en las rutas de la nave que patronea Isidro Mariño y el encargado de transmitir con sus imágenes la espectacularidad del momento en el que, rodeado de cormoranes, fue detectado el piquero pardo, citado en Galicia en diciembre de 2002 y septiembre de 2003.

El propio Vázquez Pumariño destaca que durante la misma singladura a bordo del «Chasula» volvieron a observarse ejemplares de la amenazada pardela balear (Puffinus mauretanicus), al igual que pardela cenicienta atlántica (Calonectris borealis), una pardela cenicienta mediterránea (Calonectris diomedea) y las primeras gaviotas cabecinegras de la temporada (Ichthyaetus melanocephalus).

Las pardelas y págalos forman parte del atractivo de las expediciones. / Xabier Vázquez Pumariño / Chasula Birds

También varios paíños europeos (Hydrobates pelagicus) y un paíño de Wilson (Oceanites oceanicus), un visitante estival del Atlántico Sur y regular mar adentro, a menudo en pequeños grupos.

A estas aves se sumaron ejemplares de paloma bravía, ostrero euroasiático, págalo grande y gaviotas como la reidora (70 ejemplares), la patiamarilla (casi 2.500) e incluso la argéntea y la sombría, con un individuo en cada caso.

No faltaron a la cita el gavión atlántico ni el charrán común, compartiendo protagonismo con el charrán patinegro y otras especies habituales en este tipo de expediciones, como el cormorán atlántico y el moñudo, el alcatraz y la garceta común.