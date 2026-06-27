Vilagarcía destina 60.000 euros a impulsar la contratación de desempleados empadronados en el municipio

El Concello de Vilagarcía reforzará este año sus políticas de fomento del empleo con una nueva convocatoria de las ayudas a la contratación por cuenta ajena, dotada con una partida de 60.000 euros destinada a incentivar la incorporación al mercado laboral de personas desempleadas empadronadas en el municipio. La iniciativa, cuyas bases fueron aprobadas el pasado lunes por la Xunta de Goberno Local, está dirigida a empresas de las comarcas de O Salnés y Caldas.

El programa, impulsado por la Concejalía de Promoción Económica, forma parte de las políticas activas de empleo que desarrolla el Ayuntamiento para favorecer la creación y consolidación de puestos de trabajo estables y de calidad. Desde su puesta en marcha en 2019, un total de 70 personas han conseguido acceder al mercado laboral gracias a estas subvenciones.

Las ayudas podrán solicitarse tanto para la formalización de nuevos contratos como para la transformación de contratos temporales en indefinidos, con el objetivo de mejorar la estabilidad laboral de los trabajadores. Como condición, las empresas beneficiarias deberán mantener el empleo subvencionado durante al menos dos años desde la concesión de la ayuda.

El alcalde con los trabajadores de Urbaser. / Iñaki Abella

La convocatoria cubrirá las contrataciones realizadas entre el 1 de octubre de 2025 y el 30 de septiembre de 2026. Entre los requisitos exigidos figura que la persona contratada estuviese desempleada e inscrita como demandante de empleo en el Servizo Público de Emprego de Galicia (SPEG), además de estar empadronada en Vilagarcía en el momento de presentar la solicitud.

El sistema de valoración otorgará una puntuación adicional a quienes hayan participado en planes de formación y sean contratados en actividades relacionadas con su cualificación. También se favorecerá a quienes accedan por primera vez al mercado laboral, así como a menores de 30 años, mayores de 45, personas con una discapacidad reconocida igual o superior al 30 % y mujeres víctimas de violencia de género.

La cuantía máxima de la subvención será de 3.000 euros por cada contrato. En principio, cada empresa podrá recibir ayudas para un máximo de dos contrataciones. No obstante, si una vez resuelta la convocatoria quedasen fondos disponibles, esta limitación desaparecerá para redistribuir el importe sobrante entre los solicitantes que cumplan los requisitos, siguiendo los criterios de baremación establecidos en las bases.

Las solicitudes deberán tramitarse de forma telemática a través de la sede electrónica del Concello a partir del día siguiente a la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia. El plazo permanecerá abierto hasta el 15 de octubre. Las bases de la convocatoria ya pueden consultarse tanto en la sede electrónica como en el tablón de anuncios de la página web municipal.