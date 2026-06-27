El veto a las autocaravanas ya es efectivo en O Grove

El Concello de O Grove ya actúa para preservar su fachada litoral frente a la invasión turística y, sobre todo, para evitar los abusos por parte del algunos autocaravanistas, favoreciendo así el uso, disfrute y acceso racional a las principales zonas de baño.

El alcalde, José Cacabelos, anuncia la instalación de las primeras señales informativas y prohibitivas a repartir por toda la península meca, empezando por el entorno de la playa de Area das Pipas y Area de Reboredo, dos de las zonas históricamente más castigadas por la masificación y, sobre todo, el descontrol de las autocaravanas.

Se adopta esta medida como uno de los pasos previos a la entrada en vigor de la ordenanza municipal que regula la presencia de las «casas rodantes» en la localidad, recientemente aprobada por el pleno de la Corporación y actualmente en proceso de exposición pública.

Uno de los paneles informativos. / FdV

En los paneles informativos se apela a la colaboración ciudadana para preservar el litoral y se advierte de que los vehículos pesados pueden deteriorar el terreno y afectar al drenaje de los espacios naturales. Al igual que se advierte de que ocupar los accesos a las playas puede suponer un problema para los vehículos de emergencias y los servicios públicos.

Junto a ellos y otros como el de los espacios libre de humo se sitúan «señales homologadas por la Dirección General de Tráfico (DGT) que prohíben aparcar a vehículos de más de tres toneladas, como pueden ser las autocaravanas, campers y similares, y de igual modo impiden estacionar a todos los vehículos sin excepción entre las once de la noche y las ocho de la mañana del día siguiente», enfatiza el alcalde.

De este modo «queremos evitar la acumulación de autocaravanas, cuya masiva presencia ha sido tantas veces denunciada por vecinos y usuarios de las playas, y, al mismo tiempo, pretendemos preservar las zonas más sensibles de nuestro municipio, como son las playas y sus cordones dunares», añade el regidor.

Por cierto, que en las citadas playas de As Pipas y Area de Reboredo las prohibiciones ya están en vigor, «y poco a poco se irán extendiendo estas medidas a otros espacios de relevancia medioambiental», anuncia Cacabelos.

Marcadas en rojo, y con asterisco, las parcelas que se convertirán en aparcamiento disuasorio de las playas. / M. Méndez

Quien recuerda que está pendiente la instalación de tres aparcamientos disuasorios en el entorno de As Pipas, «para con ello mejorar el acceso a la playa y contribuir también a evitar la acumulación de vehículos en esa zona, dado que cada verano estaban provocando graves problemas de accesibilidad y seguridad».

Ya se había anunciado en FARO que esos tres aparcamientos disuasorios se situarán en terrenos aportados por la comunidad de montes vecinales en mano común de San Vicente y se localizan muy cerca de la playa, pero en la parte alta del monte que la protege.

Estarán a la altura de la pensión As Pipas, a escasos metros del conocido Camping Moreiras y, por tanto, a medio camino entre el hotel Bosque Mar y el Acuario O Grove.

Quizás no esté de más recordar que la ordenanza de autocaravanas nace, precisamente, para limitar el estacionamiento nocturno en zonas litorales, fijando un máximo de 48 horas de permanencia en áreas reservadas y contemplando sanciones de hasta 6.000 euros para las infracciones más graves.

Autocaravanas estacionadas entre las playas de Area de Reboredo y Area das Pipas. / M. Méndez

Aclara el alcalde que «lo que buscamos es que acampen en los sitios específicamente autorizados, que en O Grove son todos en suelo de titularidad privada, independientemente de que en el futuro podamos ofertar desde el Concello algún espacio público».

Asimismo, en la isla de A Toxa, «vamos a pintar las zonas de aparcamiento con 2,5 por 3,5 metros, lo cual supone que las autocaravanas no van a poder usarlas plazas», explica el alcalde, quien parte de la base de que es necesario actuar ante el notable incremento que ha experimentado este tipo de turismo en los últimos años, tratando de compatibilizar la actividad con la protección del espacio público, la seguridad vial y la conservación de los entornos naturales más sensibles del municipio.

Uno de los puntos más destacados de la ordenanza es, precisamente, la regulación específica de determinadas zonas costeras. El texto prevé que, en playas y otras áreas del litoral debidamente señalizadas, queda prohibido el estacionamiento de vehículos entre las 23.00 y las 08.00 horas del día siguiente. Pero también que en caminos, aparcamientos y superficies próximas a la costa que no estén diseñados para soportar grandes cargas no podrán estacionar vehículos con una masa máxima autorizada superior a 3.000 kilogramos, por razones de seguridad, conservación de infraestructuras y protección ambiental.

Vehículos vivienda estacionados en O Grove. / Noé Parga

La normativa también diferencia claramente entre estacionamiento y acampada. Así, una autocaravana, camper o caravana se considerará correctamente estacionada cuando permanezca dentro de los límites de la plaza ocupada, apoyada únicamente sobre sus ruedas o calzos y sin desplegar elementos exteriores.

Por ello, estará prohibido sacar toldos, mesas, sillas, tendederos u otros elementos que amplíen el perímetro del vehículo, así como realizar vertidos de cualquier tipo fuera de las instalaciones habilitadas para ello.

También se exigirá que los vehículos no generen ruidos molestos ni produzcan emisiones distintas a las derivadas del funcionamiento normal del motor o de los sistemas autorizados.