Un total de 140 niños de 33 municipios de Pontevedra inician sus vacaciones en A Lanzada

El centro de vacaciones de A Lanzada, situado en San Vicente de O Grove, recibe mañana a 140 niños procedentes de 33 municipios de toda la provincia de Pontevedra para participar en el segundo turno de los campamentos de verano organizados por la Diputación.

Los participantes de este segundo turno proceden de Arbo (2), Baiona (2), Barro (4), Bueu (1), Caldas de Reis (2), Cambados (6), A Estrada (5), Forcarei (2), Gondomar (6), O Grove (3), Lalín (6) y Marín (6).

Como también de Meaño (1), Moaña (6), Moraña (1), Mos (1), Nigrán (6), Oia (2), Poio (4), Ponteareas (5), Pontevedra (9), O Porriño (3), Redondela (1) y Ribadumia (5).

Los primeros 140 niños del campamento de A Lanzada 2026 ya duermen en O Grove. / Noé Parga

Se completa la relación con O Rosal (4), Salceda de Caselas (3), Salvaterra de Miño (1), Silleda (6), Tui (1), Vigo (22), Vilaboa (5), Vilagarcía de Arousa (5) y Vilanova de Arousa (4).

Durante seis días, hasta el próximo 4 de julio, los menores disfrutarán de un amplio programa de actividades educativas, culturales, deportivas y de ocio en unas instalaciones que volverán a convertirse en punto de encuentro para jóvenes llegados de prácticamente todas las comarcas pontevedresas.

Tienen a su disposición un completo programa diseñado para combinar diversión, convivencia y aprendizaje. Así, entre las propuestas destacan las actividades deportivas, tanto en las instalaciones del campamento como en la playa, con disciplinas como bodyboard, snorkel, juegos de arena, tiro con arco, orientación, carreras de obstáculos y deportes alternativos.

El presidente de la Diputación, Luis López, en la visita que cursó al turno que finalizó hoy su estancia. / FdV

La programación incluye además talleres artísticos y científicos, actividades en lengua inglesa, teatro, cuentacuentos, baile, propuestas de conocimiento del medio, juegos nocturnos y diversas iniciativas culturales. Como complemento, los participantes realizarán una excursión a la isla de Ons.

Los campamentos de A Lanzada constituyen una de las iniciativas estivales más consolidadas de Galicia. Con esta iniciativa, la institución provincial busca favorecer la conciliación familiar durante las vacaciones escolares y ofrecer a los menores una experiencia de convivencia en la que el deporte, la educación ambiental, el ocio saludable y el conocimiento del patrimonio natural y cultural de la provincia se convierten en los principales protagonistas.