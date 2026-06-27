El refugio climático de O Corgo toma forma

O Corgo es, quizás, el lugar más conocido y visitado de O Grove, con permiso de A Lanzada y A Toxa. Es, para quienes no lo conozcan, el lugar de la zona portuaria en el que se sitúan la lonja de contratación de pescados y mariscos, la plaza de abastos, la casa consistorial, el skatepark, la sede de la cofradía… El mismo lugar en el que se desarrolla la multitudinaria Festa do Marisco, además de fiestas como las del Carmen y San Martiño.

Pues ese popular lugar empieza a estar irreconocible, toda vez que avanzan a muy buen ritmo, tal y como destaca el alcalde, las obras para convertirlo en un refugio climático.

«Va a transformar por completo la imagen de O Grove y será un espacio del que todos nos sintamos orgullosos», proclama José Cacabelos cuando se refiere a estos trabajos que observa casi cada mañana desde su despacho en el consistorio.

Las obras en O Corgo. / FdV

Lo cierto es que esa transformación de la que habla el regidor empieza a ser apreciable, pues cualquiera puede hacerse una idea del resultado final de este refugio climático, provisto de pérgola orgánica (una gran estructura en forma de bóveda dotada de iluminación interior) y juegos de agua, con diferentes tipos de fuentes y chorros integrados en el suelo para refrescar el ambiente.

A lo que se suma la creación de nuevas zonas verdes, parterres y senderos para amortiguar las altas temperaturas y un área pet-friendly, es decir, un espacio adaptado y pensado específicamente para el disfrute de las mascotas.

La vegetación será uno de los elementos dominantes. / FdV

Según el proyecto diseñado para esta zona de O Corgo con 8.486,13 metros cuadrados de superficie, la zona norte de la plaza contribuirá a mitigar los efectos del cambio climático gracias a las zonas verdes, arbolado de porte, la pérgola orgánica y los sistemas de drenaje sostenible previstos, de tal forma que podrá reducirse la temperatura superficial «entre 3 y 5 grados centígrados».

Todo ello en torno a una plaza dura polivalente, fruto de pavimentos resistentes como hormigón y granito, ya apreciables en la actualidad, al igual que la pérgola antes citada y parte de la vegetación prevista.

La plaza constituye un punto estratégico de O Grove. / FdV

No faltará un anfiteatro con gradas, situado al lado del actual skatepark y destinado a «dinamización cultural e integración intergeneracional».

«Estamos convencidos de que esta mejora resultará del agrado de todos porque constituye una clara apuesta medioambiental que, además, reforzará la imagen turística de O Grove, además de convertir la plaza en un punto de encuentro ideal para el disfrute de todos los vecinos», argumenta el primer edil.

El mismo que destaca «detalles» como un banco circular que se está ajustando en torno a uno de los árboles de la plaza o la plantación de nuevas especies vegetales.