Ravella destina más de 100.000 euros a mejorar los campos de fútbol de Faxilde y Vilaxoán

El Concello de Vilagarcía ha sacado a licitación las obras de reposición de los muros de cierre de los campos municipales de fútbol de Faxilde y Vilaxoán, una actuación destinada a sustituir los tramos que presentan un avanzado estado de deterioro y riesgo de desprendimientos. El proyecto cuenta con un presupuesto de 100.100 euros y forma parte del plan municipal de conservación y mantenimiento de las instalaciones deportivas.

Las empresas interesadas en ejecutar los trabajos podrán presentar sus ofertas hasta el próximo 20 de julio. Una vez adjudicado el contrato, el plazo de ejecución será de cuatro meses.

En el campo de A Pelada, en Faxilde, la intervención se centrará en el cierre situado en la zona suroeste del recinto. Los técnicos municipales han detectado grietas, desconchones y una preocupante inclinación en un muro construido con una combinación de placas de hormigón, ladrillo y vigas, lo que ha motivado la necesidad de actuar para evitar posibles desprendimientos.

El campo de A Pelada. / Iñaki Abella

La obra consistirá en la demolición del tramo afectado y la construcción de un nuevo muro de dos metros de altura, cimentado sobre un zuncho de hormigón armado. Una vez finalizado, el cerramiento será pintado de negro por su cara interior para mantener la uniformidad con el resto del recinto.

El proyecto aprovechará además la intervención para ampliar la cubierta de las gradas mediante una nueva estructura y un acabado de chapa similares a los existentes. Con esta mejora se incrementará la superficie protegida para el público, ofreciendo mayor comodidad a los espectadores durante los encuentros deportivos.

En el campo municipal de Vilaxoán, las obras se desarrollarán en el muro del lateral noreste, donde la oxidación de las armaduras interiores ha provocado la aparición de grietas que comprometen la estabilidad de la estructura.

Dirigentes históricos del club San Martín, que juega en el campo de fútbol de Vilaxoán. / M. Méndez

En este caso, se procederá también a la demolición del muro existente. En la zona del portalón de acceso se levantará un nuevo cerramiento de hormigón armado, mientras que el muro que discurre por la calle Ameixeiras será derribado hasta la tercera hilada para construir, a partir de ese punto, nuevos zunchos de hormigón de 20 centímetros de altura sobre los que se ejecutará el nuevo cerramiento con fábrica de bloque.

La actuación será financiada con cargo al III Plan Extraordinario de Infraestructuras Deportivas de la Diputación y se enmarca en la estrategia del gobierno local para mantener y modernizar la amplia red de equipamientos deportivos municipales.

Desde el Concello destacan que esta inversión se suma a las numerosas actuaciones desarrolladas en los últimos años para mejorar las instalaciones deportivas de Vilagarcía, un esfuerzo que se traduce en importantes inversiones destinadas al mantenimiento, ampliación y modernización de los diferentes equipamientos.

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La administración local subraya que esta política de inversiones ha permitido consolidar a Vilagarcía como una de las ciudades de sus características con una de las redes públicas de infraestructuras deportivas más amplias y de mayor calidad, favoreciendo tanto la práctica deportiva de miles de usuarios como la celebración de competiciones y eventos de ámbito autonómico y nacional.