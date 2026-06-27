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Seguridad vial

Dos heridos, uno de ellos grave, en tres siniestros de motocicletas en O Salnés

El más espectacular ocurrió en la VG4.1 a media tarde

Estado en el que quedó la motocicleta implicada en el accidente de la Autovía do Salnés.

Estado en el que quedó la motocicleta implicada en el accidente de la Autovía do Salnés. / FDV

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Adolfo Gago

O Salnés

Dos heridos en tres accidentes con motocicletas de gran cilindrada implicadas durante esta jornada de sábado. Uno de esos heridos ha sido trasladado al Hospital do Salnés con raspones graves en extremidades y espalda.

El primero de los accidentes ocurrió a las 3:15 horas en la avenida de Vilariño de Cambados, donde el conductor de una motocicleta se salió de la calzada y tuvo que ser trasladado al Hospital do Salnés con dolor cervical, traumatismo en mandíbula y traumatismo en el hombro.

El segundo siniestro fue el menos grave de los tres y ocurrió en Ribadumia, donde se vieron implicados un coche y una motocicleta que participaba en la concentración que se celebraba en Ribadumia. Afortunadamente, el choque se saldó sin heridos.

El más grave de los siniestros ocurrió también en Ribadumia a las 20.30 horas, cuando un vecino de Portas de 36 años de edad, se cayó de la motocicleta en la Autovía do Salnés a su paso por Ribadumia, siendo trasladado por una ambulancia al Hospital do Salnés con raspones graves en varias partes del cuerpo.

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A los tres accidentes acudieron efectivos del Servizo de Emerxencias de Cambados y agentes de la Guardia Civil de Tráfico.

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