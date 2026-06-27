Fole escarba en la crisis del cuatripartito y exige a Lago una solución inmediata

La crisis interna que afronta el cuatripartito de Cambados a cuenta del voto de José Ramón Abal en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) ha abierto una vía al Partido Popular para escarbar en esas diferencias y exigirle al alcalde, Samuel Lago, la adopción de «medidas inmediatas para resolver la enésima crisis interna de este gobierno, posiblemente la más grave que venimos sufriendo los cambadeses y que evidencian su incapacidad para resolver los muchos problemas de los vecinos».

Más allá de lo que consideran «tres años erráticos con el concello colapsado», los conservadores indican que «solo en el último día han surgido en el municipio conflictos por la creciente inseguridad ciudadana con fuegos y vandalismo, importantes problemas en la escuela de música o quejas por el estado del mobiliario urbano».

«Así estamos día tras día, con los cuatro socios actuando como machos alfa, mirándose el ombligo y dedicados exclusivamente a sus peleas mientras tienen desatendido el pueblo y el clima de deterioro crece hasta extremos insoportables», lamenta la portavoz municipal. También incide en que el cuatripartito se encuentra totalmente roto y le reclama al regidor que «abandone esa postura de tibieza uy falta de liderazgo que lleva mostrando todo el mandato para intentar finalizar el mandato con un mínimo de dignidad y no con este espectáculo dantesco».

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Fole considera que el regidor se encuentra «totalmente superado por la situación, algo que nos comentan los propios vecinos, pero eso se debe a que ha actuado durante todo el mandato con cobardía, pero es el único responsable de este gobierno Frankestein a cuatro bandas y mal avenido, en el que solo importan los egos, además de los sueldos y las sillas; fue el propio Lago en exclusiva el que articuló y pactó este mandato para desgracia de los vecinos, que son quienes lo sufren a diario»