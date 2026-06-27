El Día Internacional del Orgullo LGTBIQ+ se conmemora en Vilagarcía y Meaño

El Día Internacional del Orgullo LGTBIQ+ se conmemora este fin de semana en Ayuntamientos como Vilagarcía y Meaño. En el primero de ellos se colgaba hace días la bandera arco iris en el balcón de la casa consistorial, a lo que siguió la proyección de «Maspalomas» y, esta mañana, un pasacalles reivindicativo titulado «A Xente da Vila» que recorrió las calles de la ciudad.

En Meaño el protagonismo es para la finca del hotel-restaurante Quinta de San Amaro, que mañana por la tarde acoge «Atardecer Solidario», una fiesta de la diversidad que se mantiene desde hace más de una década y que fue, quizás, la primera de celebración del Orgullo en la comarca.

Un momento del pasacalles de Vilagarcía. / Iñaki Abella

Comienza a las 18.00 horas, con entrada libre para público y mascotas, e incluye la música de la discoteca móvil «La Duendeneta», con zona de baile y copas en el entorno natural que ofrece la Quinta, donde se espera a una gran cantidad de público.

La causa solidaria de este año tiene como destino la «Fundación 26 de Diciembre», nacida en Madrida 2010 y que, en Galicia, echaba a andar en 2022. Se trata de una entidad que se centra en el trabajo con y por las personas LGTBIQ+, atendiendo cada año a unas 800 en pro de la dignidad, la inclusión y la visibilidad desde un enfoque intergeneracional.

La actuación en las calles de Vilagarcía. / Iñaki Abella

Todo lo recaudado en venta de copas y demás irá a parar a este colectivo sin ánimo alguno de lucro que pone su foco en las personas mayores del colectivo.

La organización, cuyo núcleo lo conforman Alberto Ribas, Roció Caramés y Nacho Crespo, anuncia que también se realizará una aportación solidaria añadida en favor del club Xuventude de Sisán, poniendo en valor el deporte como vehículo de integración.

Los fondos recaudados en ediciones anteriores fueron a parar, entre otras, a entidades como «Arelas» (que integra a familias con menores transexuales), «Os Palleiros» de Pontevedra (protección de animales), el «Comité anti-Sida de Vilagarcía de Arousa», «Alas» de A Coruña (en pro de la defensa de los derechos de las personas LGTBI), AIVS (Asociación pola Integración dos Valores Sociais) de Santiago de Compostela o, el pasado año, «Gotas» (Ribadumia), colectivo al que le fueron aprotados los 5.325 euros recaudados en la fiesta meañesa.