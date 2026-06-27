Detenido en Vilagarcía un hombre de 56 años por violencia de género

La Policía Local de Vilagarcía de Arousa ha tenido que intervenir de nuevo por un caso de violencia de género. Esta vez el presunto maltratador es un varón, de 56 años de edad, que habría atacado a su pareja en el domicilio familiar.

Los hechos tuvieron lugar la pasada noche en un piso de la céntrica calle Arapiles, donde a pesar de ofrecérsele esta posibilidad, la víctima no quiso recibir asistencia médica, según indican desde el departamento policial.

Es uno más de los episodios de violencia de género de los que se ha tenido conocimiento en la localidad vilagarciana durante las últimas semanas. Recientemente, cabe recordar, la policía detuvo a dos hombres por agredir a sus respectivas parejas, prácticamente de forma simultánea. Uno de ellos había intentado atropellar a la mujer con un patinete, en presencia de sus hijos menores.

Días antes un vecino de Vilagarcía de 37 años era detenido tras agredir a su expareja e incumplir la orden de alejamiento que tenía en vigor. Los hechos ocurrieron en As Carolinas y la víctima, de 26 años y vecina de Moraña, tuvo que ser atendida en el centro de salud por las heridas que presentaba.

Al margen de este nuevo caso de violencia de género, la Policía Local también da cuenta de la investigación abierta en torno a un conductor al que se imputa un presunto delito contra la seguridad vial, tras ser sorprendido circulando por las calles de la ciudad en estado ebrio, de ahí que en las pruebas correspondientes arrojara una tasa positiva tan elevada como para ser tratada por vía penal.

Al margen de este automovilista, interceptado en la calle de Valle Inclán (zona portuaria), los municipales identificaron a otro al que también se imputa un presunto delito contra la seguridad Vial, en este caso por «conducir de forma temeraria , a gran velocidad y consciente del peligro para el resto de usuarios de la vía», detallan en el cuerpo.