Una clausura cósmica para el Clasclás

El Clasclás llega a su desenlace con la sensación de estar preparando algo más que un concierto. Después de varios días de música repartida por distintos escenarios de Vilagarcía, la novena edición del festival se dispone a mirar hacia arriba, hacia el cielo, para convertir el Auditorio Municipal en una especie de observatorio sonoro. La clausura de este sábado, a las 21.00 horas, llevará por título «Pasión cósmica: el concierto del eclipse» y estará en manos de la Orquesta Sinfónica de Galicia, la misma formación que abrió esta edición y que regresará ahora bajo la dirección de José Trigueros para cerrar el círculo.

La propuesta nace del cruce entre música, ciencia y tecnología, pero también de una idea profundamente escénica: recrear, desde el lenguaje de la orquesta y de la imagen, el eclipse solar previsto para el próximo 12 de agosto. Para ello, el concierto se desarrollará en penumbra total, con los músicos iluminados únicamente por las lámparas de sus atriles y con proyecciones astronómicas sincronizadas con el repertorio. El público asistirá así a una experiencia pensada para escuchar y contemplar, pero también para dejarse envolver por una atmósfera poco habitual en una sala de conciertos.

El viaje comenzará con la introducción de Así habló Zarathustra, de Richard Strauss, una de esas páginas que parecen escritas para abrir una puerta al infinito. Después llegará A la busca del más allá, de Joaquín Rodrigo, compuesta en 1976 e inspirada en la carrera espacial, antes de que el programa avance por el fuego sinfónico de Dvořák, el resplandor nocturno del Claro de luna de Debussy, la mirada contemporánea de Solaris, de John Estacio, y el hipnótico crescendo final del Bolero de Ravel.

El proyecto cuenta con la colaboración del CSIC y de KV 265. Las imágenes que acompañarán a la OSG fueron captadas en Galicia, Asturias y Castilla y León por el artista visual José Francisco Salgado y el investigador Juan Ramón Pardo Carrión, y reforzarán ese diálogo entre arte y astronomía que busca acercar la ciencia al público desde la emoción.

El Salón García durante la sesión matinal de ayer. / Iñaki Abella

Antes del concierto, a las 19.30 horas, el Auditorio acogerá un coloquio abierto moderado por Marta Barrecheguren, coordinadora artística del Clasclás, con Juan Ramón Pardo, José Francisco Salgado, José Trigueros y la escritora Estíbaliz Espinosa. Será la antesala de una noche en la que también habrá una copa de albariño, cortesía de Martín Códax, en la terraza del Auditorio.

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La espera hasta ese cierre cósmico tuvo este viernes otra escala destacada. El festival afrontó su penúltima jornada con «El universo de Falla», recital de Noelia Rodiles dentro del Clasclás Matinée, concebido como homenaje al compositor gaditano en el 150 aniversario de su nacimiento. Ya por la noche, a las 21.00 horas, la mezzosoprano Bella Adamova y el pianista Michael Gees llevarán al Auditorio «Pasión lírica y espontaneidad», con lieds de Strauss, Mahler y Dvořák e improvisaciones al piano. El sábado, a las 12.00 horas, Zoar Ensemble abrirá el último día en el Salón García con «Pasión por la creación». Después, solo quedará apagar la luz y mirar al eclipse.