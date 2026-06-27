El CEIP San Tomé lleva su talento matemático hasta Barcelona

Las matemáticas también pueden ser una aventura. Lo comprobaron esta semana Iván Álvarez, Irene Girón y Uriel Hernánz, tres alumnos de sexto de Primaria del CEIP San Tomé de Cambados que representaron al centro en la fase nacional de la Olimpiada Matemática Alevín, celebrada hasta este viernes en Barcelona. Su presencia en esta cita fue el resultado de un camino iniciado en el propio colegio, continuado después en la fase provincial y rematado con el primer puesto de Galicia, un logro que permitió al centro cambadés medirse con algunos de los mejores equipos escolares del país.

El CEIP San Tomé lleva cinco años participando en el Rebumbio Matemático, una iniciativa que ha servido para despertar y reforzar el interés del alumnado por esta disciplina. En esta ocasión, el proceso comenzó con una selección interna en la que los propios compañeros eligieron a sus representantes. Iván, Irene y Uriel asumieron ese papel y superaron después la fase provincial como uno de los dos colegios de Pontevedra clasificados. El siguiente paso fue en A Coruña, donde consiguieron el primer puesto gallego y el billete para la fase nacional.

La profesora de matemáticas, Emma Rey Alonso, destaca que al alumnado «se le da muy bien» y, sobre todo, que disfruta con todo lo relacionado con los números, la lógica y los retos. Ese entusiasmo fue clave para alcanzar una fase nacional en la que los problemas, según explica, resultaban asequibles, pero en la que se valoraba especialmente la originalidad de las respuestas. No se trataba únicamente de resolver, sino también de pensar de manera diferente, argumentar y encontrar caminos creativos.

«Más que un campeonato fue un campamento» Emma Rey — Profesora

La experiencia en Barcelona fue mucho más que una competición. Durante tres días, los escolares convivieron con participantes llegados de distintos puntos de España. En total, alrededor de 50 niños y niñas compartieron estancia en una masía, donde las matemáticas fueron el hilo conductor de toda la programación. Incluso las canciones que sonaban para despertar estaban relacionadas con la materia.

Además de las pruebas individuales, la Olimpiada incluyó una fase de trabajo en equipo, lo que reforzó el carácter formativo y convivencial de la cita. «Más que un campeonato fue un campamento», resumen desde el colegio, satisfecho no solo por el resultado conseguido, sino también por todo lo que la experiencia aportó a los tres alumnos.

La Olimpiada Matemática Alevín está organizada por la Federación de Profesores de Matemáticas y cada edición recae en una delegación diferente. Este año la fase nacional se celebró en Barcelona y el próximo curso tomará el relevo La Rioja. Para el CEIP San Tomé, esta participación supone un nuevo paso en una trayectoria que ya suma cinco años. En una ocasión anterior el centro había logrado ser tercero en Galicia, pero nunca hasta ahora había alcanzado el primer puesto autonómico ni la clasificación nacional.

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El viaje de Iván, Irene y Uriel confirma que las matemáticas también pueden generar ilusión, compañerismo y experiencias memorables. Y deja al CEIP San Tomé con un motivo de orgullo compartido por el alumnado, el profesorado y toda la comunidad educativa.