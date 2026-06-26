Saltan las alarmas por inundación en Vilagarcía de Arousa
Sorprendieron incluso a quienes sabían que hoy se haría un simulacro, pues estaba programado para las 16.00 horas y se activaron a las 12.00
Parece que ni siquiera en la Policía Local y Emergencias sabían de este ejercicio a la hora del vermú
Se había anunciado para hoy que en Vilagarcía de Arousa iban a sonar las alarmas del plan de emergencias por inundación, para poner el sistema a prueba y tenerlo todo preparado por si algún día hace falta usar las sirenas de verdad.
Pero estaba previsto para las cuatro de la tarde, y lo que nadie se esperaba, era que las alarmas saltaran a las doce del mediodía.
Ni siquiera en el Servicio Municipal de Emergencias ni en la Policía Local de Vilagarcía tenían conocimiento de ello.
Se desconoce si eso de activar las ruidosas sirenas sin previo aviso, en cuanto a la hora de encendido, es también parte del ejercicio o no. Pero lo que está claro es que fueron muchos los vilagarcianos que se sobresaltaron al escuchar el ruido, incluidos algunos de los que esperaban escucharlo hoy, pero más tarde.
Pero tampoco es que las sirenas desataran el caso, ni mucho menos, porque tras la sorpresa inicial los ciudadanos que se encontraban en la calle, los que estaban de compras y los que tomaban el vermú o el café en las terrazas siguieron a lo suyo.
Por cierto, que se escucharon diferentes tonos de alarma y se prolongó el aviso sonoro durante apenas tres minutos.
Se desconoce si funcionaron todas las instaladas en la ciudad y cómo se escucharon en los diferentes puntos en los que se encuentran. En la céntrica plaza de Galicia, desde luego, sonaron «alto y claro».
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