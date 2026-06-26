PSOE, BNG y Somos abren un debate interno sobre la continuidad de Abal en el gobierno

La ausencia de José Ramón Abal en la reunión de la comisión de seguimiento el pasado jueves y en la junta de gobierno de hoy viernes ha incrementado la brecha que separa a las formaciones de izquierdas del cuatripartito con el portavoz de Cambados Pode, al que le reclaman una explicación sobre el voto en contra de la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT). Tal es así que las tres formaciones van a pulsar la opinión de su militancia para ver si vale la pena tomar algún tipo de medida para reconducir la situación, que no es nada halagüeña precisamente.

Lo reconoce el propio regidor, Samuel Lago, que incide en que el documento que quedó rechazado por el voto en contra de Abal «es importante para el gobierno, son tres puestos imprescindibles para el buen funcionamiento del Concello y tenemos que darle una solución». Lago insiste en que «el gobierno tiene que funcionar y tiene que existir una coordinación, así como una lealtad mínima entre las formaciones que lo integramos, y esto de la RPT no es una cuestión menor y debe ser solucionada si queremos que el gobierno funcione».

La situación podría acabar derivando en un enfrentamiento entre las cuatro formaciones y con la decisión de las tres formaciones de izquierdas de apartar al de Cambados Pode, algo que ya han insinuado algunos de sus miembros al emplazar a Abal a explicar si quiere estar en el gobierno o no.

Mientras, Abal ha optado por no acudir a ambos encuentros, siendo consciente de que podía causar un importante malestar entre sus socios. Para el edil de Cambados Pode la crisis que ven las demás formaciones que integran el cuatripartito no existe y no deja de verlo como una circunstancia provocada por la cercanía de las elecciones municipales.

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La posibilidad de una moción de censura es algo que sobrevuela Cambados cada vez que hay una crisis de gobierno aunque las relaciones de Abal no son las mejores con el Partido Popular que encabeza Sabela Fole, con la que ha mantenido duros enfrentamientos durante todo el mandato.