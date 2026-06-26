El PP acusa a Varela de ocultar el PXOM y retrasarlo por «estrategia electoral»

El pleno de Vilagarcía celebrado este pasado jueves dejó un nuevo cruce político en torno al futuro Plan Xeral de Ordenación Municipal. El debate se produjo en el marco de una moción de Esquerda Unida sobre prevención de las violencias machistas en fiestas y espacios de ocio, aprobada con apoyo mayoritario, pero el Partido Popular centró su valoración posterior en la situación del PXOM y en lo que considera una falta de transparencia del gobierno de Alberto Varela.

La portavoz popular, Ana Granja, acusó al ejecutivo local de «retrasar deliberadamente» la aprobación inicial del documento «por estrategia electoral» y con el objetivo de «ocultarlo a los vecinos» hasta después de las elecciones municipales del 23 de mayo de 2027. Granja considera «inaceptable» que el propio gobierno anunciase en abril que los trabajos de redacción estaban finalizados y que, pese a ello, la oposición siga sin disponer de la documentación necesaria para estudiarla con detalle.

«Qué esconderá este PXOM y qué teme Alberto Varela que conozcamos la oposición y los vecinos», se preguntó la portavoz del PP, que reprochó al alcalde que pida a su grupo posicionarse sobre una eventual aprobación inicial «sin conocer su contenido». A su juicio, una vez rematada la redacción, lo lógico sería agilizar la tramitación para abrir el periodo de exposición pública y permitir que la ciudadanía presente alegaciones.

El PP vincula el retraso con la falta de respuesta a problemas como la vivienda o las necesidades de empresas que quieren instalarse o ampliar sus instalaciones en Vilagarcía. Granja anunció que su grupo intensificará la presión política y social para evitar que el plan «vuelva a quedar meses y años guardado en un cajón».

La dirigente popular cargó además contra el BNG, al que acusó de «seguidismo cómplice» con el gobierno local y de «proteger el sillón de sus socios, aunque vayan en contra de los vecinos».

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Por su parte, Esquerda Unida celebró la aprobación de su moción para reforzar la prevención de las violencias machistas, con medidas de sensibilización durante las fiestas, el reparto de pulseras detectoras de sustancias asociadas a la sumisión química y campañas específicas dirigidas a los hombres para fomentar modelos de masculinidad igualitaria y una actitud activa frente a conductas machistas.