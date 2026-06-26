O Salnés potencia su marca turística y atrae la mirada de las turoperadoras chinas

El mercado turístico chino y todo su potencial se está abriendo a la Mancomunidade de O Salnés, que ha encontrado diferentes vías para promocionarse y darse a conocer entre los turoperadores más conocidos del gigante asiático. Una de esas vías se ha escenificado hoy viernes con la firma de un convenio de colaboración turística en el condado de Qingtian, en la provincia china de Zhejiang, un convenio que parte con el objetivo de fortalecer la promoción internacional del destino y establecer nuevas vías de cooperación entre las dos administraciones, sobre todo, en materia de turismo, pero también de cultura e intercambio institucional.

La firma se enmarca en el acto especial del año de intercambio amistoso China-España 2026, iniciativa promovida dentro de la estrategia del Gobierno chino para fomentar la cooperación entre administraciones locales del país asiático con los de otros lugares del planeta. El encuentro fue organizado por la Asociación Hispano-China para Intercambios y Desarrollo, presidida por Wang Jie, en colaboración con el Gobierno Popular del Condado de Qingtian y diversas instituciones vinculadas a la diplomacia pública y a la promoción internacional.

Encabezada por el presidente, David Castro, la delegación de la Mancomunidade también cuenta con la presencia de representantes del sector turístico, como el presidente del Clúster, Cesáreo Pardal, así como integrantes de diferentes turoperadoras con sede en la comarca de O Salnés. Todas ellas participaron en encuentros profesionales celebrados con agencias y operadores turísticos chinos.

Durante la jornada, la Mancomunidade presentó ante las principales autoridades del condado de Qingtian y un importante grupo de turoperadores, agencias de viaje y empresas especializadas en turismo internacional los principales recursos turísticos de O Salnés. La presentación permitió mostrar la diversidad y singularidad del destino, poniendo en valor la Variante Espiritual del Camino de Santiago, el prestigio internacional del Albariño, la excelencia de la gastronomía y del marisco, el turismo náutico, el patrimonio natural y cultural de la comarca y las nuevas propuestas orientadas a la desestacionalización de la demanda.

Entre los productos que despertaron un mayor interés destacó Salnés Slow Business, una iniciativa pionera impulsada por la Mancomunidade que propone una nueva forma de viajar y trabajar, combinando actividad profesional, bienestar, naturaleza, gastronomía y enoturismo. Este proyecto posiciona a O Salnés como un destino especialmente atractivo para directivos, emprendedores, profesionales y trabajadores en remoto que buscan compatibilizar su actividad laboral con experiencias de alto valor añadido.

Además del convenio institucional suscrito entre la Mancomunidad de O Salnés y el Condado de Qingtian, los turoperadores participantes firmaron un Acuerdo Marco de Cooperación Estratégica para impulsar el intercambio de viajeros entre ambos destinos, desarrollar nuevos productos turísticos adaptados al mercado chino y al europeo, realizar acciones conjuntas de promoción y comercialización y establecer un canal permanente de colaboración entre las empresas turísticas de ambos territorios.

El presidente del ente destacó que «este convenio representa mucho más que un acuerdo institucional; supone abrir una puerta permanente de colaboración con uno de los territorios chinos con mayor proyección internacional y con una comunidad estrechamente vinculada a España. Queremos que O Salnés forme parte de los grandes destinos que el mercado chino identifique con experiencias auténticas, gastronomía, patrimonio, naturaleza y calidad».

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Desde la Mancomunidade consideran que esta misión institucional y empresarial marca el inicio de una relación estratégica con uno de los territorios chinos con mayor proyección internacional, reforzando la presencia de O Salnés en Asia y consolidando su estrategia de internacionalización mediante la colaboración entre administraciones públicas y empresas privadas.