O Grove celebra una exitosa temporada deportiva y acoge el campeonato gallego de orientación este fin de semana

El Concello de O Grove hace balance positivo de la temporada deportiva municipal 2025-2026, marcada por la elevada participación de la ciudadanía y la consolidación de una oferta de actividades dirigida a personas de todas las edades. Y al mismo tiempo presenta el campeonato gallego de orientación, a celebrar este fin de semana con cerca de 250 deportistas inscritos.

Respecto a esto último, decir que la villa meca se convierte este fin de semana en uno de los principales escenarios de la orientación deportiva en Galicia, con la celebración de una nueva edición de PonteaOrientar, que contabiliza 440 inscripciones en las tres pruebas programadas.

El alcalde, José Antonio Cacabelos, y el concejal de Deportes, Francisco Parada, presentaron el evento junto a Teresa Bellón, directora ejecutiva de la competición, destacando la relevancia que ha adquirido esta prueba dentro del calendario autonómico y nacional de orientación.

Participaron 300 niños de toda la provincia en las categorías de infantil y cadete / Rafa Vázquez

La competición contará con participantes procedentes de clubes de toda Galicia y de otras comunidades autónomas, lo que supondrá un importante movimiento deportivo y turístico para el municipio durante el fin de semana.

La programación comienza mañana en el Monte Siradella, donde se disputará el Campeonato Gallego de Orientación a Pie de Distancia Media. La jornada incluirá además el Campeonato Gallego de Trail-O, una modalidad adaptada que permite competir en igualdad de condiciones a personas con movilidad reducida, reforzando el carácter inclusivo de la prueba.

El cartel de la actividad. / FdV

El domingo la competición se trasladará al entorno de Porto Cuaces, escenario de la IV Prueba de la Liga Gallega Sprint de Orientación 2026. La carrera contará con categorías para deportistas desde los 12 años hasta mayores de 65, además de recorridos de iniciación dirigidos tanto a público infantil como adulto, con el objetivo de acercar esta disciplina a nuevos participantes.

La clasificación conjunta de las tres pruebas determinará los ganadores del Trofeo O Grove, cuyos premios se entregarán al finalizar la jornada dominical.

Es una cita organizada por el Club Aromon en colaboración con las Federaciones Gallega y Española de Orientación y el apoyo del Concello, donde destacan que la celebración de este tipo de eventos contribuye a consolidar a O Grove como un referente para el deporte al aire libre, al tiempo que pone en valor espacios naturales de gran riqueza como el Monte Siradella y el entorno de Porto Cuaces.

Respecto a la temporada deportiva ya clausurada, la Concejalía de Deportes cubrió 332 plazas distribuidas entre diferentes disciplinas, reflejando el interés creciente por la práctica deportiva en el municipio.

Las actividades programadas incluyeron gimnasia, tonificación, taichí, piscina y la Escuela Municipal de Pádel. En conjunto, las modalidades de gimnasia, tonificación, taichí y actividades acuáticas sumaron 192 participantes.

La gimnasia fue la disciplina con mayor demanda, alcanzando las 65 plazas repartidas entre grupos de mañana y tarde, seguida por tonificación, con 57 inscritos. Las actividades acuáticas contaron con 48 participantes, mientras que las clases de taichí reunieron a 22 personas.

La Escuela Municipal de Pádel volvió a convertirse en uno de los principales atractivos de la programación deportiva, con un total de 140 plazas cubiertas, de las que 100 correspondieron a adultos y 40 a niños y niñas. La elevada participación confirma el creciente interés por esta disciplina y su consolidación dentro de la oferta municipal.

Como broche final al curso, la mayoría del alumnado de la escuela participó en el tradicional torneo americano de fin de temporada. La competición reunió a jugadores de los distintos grupos en un ambiente de convivencia, compañerismo y deportividad, convirtiéndose en el acto de despedida del año deportivo.

Durante la clausura, el Concello quiso reconocer la implicación de los participantes entregando una camiseta conmemorativa a quienes disputaron el torneo y medallas a todos los niños y niñas inscritos en la escuela de pádel, en reconocimiento a su esfuerzo, constancia y progresión a lo largo del curso.

Desde el Gobierno local también se agradeció la colaboración de los alumnos, las familias y el personal técnico y monitor responsable de las distintas actividades, destacando que su implicación ha sido fundamental para el éxito de la programación.

La Concejalía de Deportes reafirmó además su compromiso de seguir ofreciendo una programación variada, adaptada a las necesidades de la población y orientada a fomentar la práctica deportiva, los hábitos de vida saludables y la convivencia entre los vecinos de O Grove.