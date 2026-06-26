Concentración
Un millar de motocicletas rugirán en Ribadumia en el fin de semana
El evento es organizado por Trasnos do Salnés y alcanza su XIV edición
Un millar de motocicletas rugirán este fin de semana en Ribadumia en la XIV Concentración Motera que organiza la asociación Trasnos do Salnés, con sede en el municipio arousano. El programa de esta concentración se anunció esta mañana en la plaza do Concello de Ribadumia, un programa que incluye exhibiciones, rutas por el municipio, actuaciones musicales, entregas de premios y propuestas gastronómicas entre otras iniciativas dirigidas a los aficionados al motor.
La cita fue presentada por la teniente de alcalde del Concello de Ribadumia, Vanesa Jorge, y por Benito Padín, presidente del colectivo organizador, que destacaron la relevancia del evento y su impacto en la dinamización social y turística del municipio. Durante el acto se expusieron varias motocicletas que permitieron hacerse una idea del ambiente que se va a vivir a partir de este sábado.
El Concello de Ribadumia pone en valor el trabajo realizado por el personal municipal en la preparación y acondicionamiento de los espacios en los que se va a celebrar la concentración, con el objetivo de garantizar el correcto desarrollo del evento. Este centralizará sus actividades en la Carballeira de Ribadumia e incluirá sorpresas para todos los participantes. Desde el Concello esperan que la celebración transcurra en un ambiente de convivencia y buen ambiente, animando a los vecinos a disfrutar de la programación.
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