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Los jardines de Vilagarcía y las jacarandas, que florecen por primera vez, desafían a la falta de civismo

Los vecinos alaban el papel de las zonas ajardinadas en el embellecimiento urbano, pero reclaman más vigilancia policial para castigar a los vándalos

Los jardines de Vilagarcía y las jacarandas, que florecen por primera vez, desafían a la falta de civismo

Los jardines de Vilagarcía y las jacarandas, que florecen por primera vez, desafían a la falta de civismo

Manuel Méndez

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Manuel Méndez

Manuel Méndez

Vilagarcía

Los vándalos pintan papeleras, bancos y maceteros, algunos padres hacen que sus niños de corta edad hagan sus necesidades entre las plantas, algunos vecinos y turistas se dedican a robarlas, son muchos los que permiten que sus perros orinen y excaven en los jardines e incluso hay conductores que además de invadir las calles y plazas peatonales pisotean con sus vehículos las zonas verdes.

Ese es el día a día de los jardines de Vilagarcía de Arousa, donde, a pesar de todo, últimamente no dejan de escucharse elogios, dado lo coloridos que están muchos de ellos y la frondosidad de su capa vegetal.

Esto se debe a la continua actuación de los operarios del servicio de Parques y Jardines, que se encargan de embellecer la ciudad y, con ello, contrarrestar los efectos del vandalismo y la falta de civismo.

Las jacarandas de Clara Campoamor.

Las jacarandas de Clara Campoamor. / FdV

Y son cada vez más los vecinos que alaban su papel, como también el papel que juegan las zonas ajardinadas en el embellecimiento del centro urbano.

Aunque lamentando que estén sometidas a una presión constante, de ahí que también reclamen un mejor mantenimiento de algunas de ellas y, sobre todo, más vigilancia policial para castigar a quienes dañan estos espacios verdes.

Espacios que, como los existentes en las calles de Arzobispo Lago, donde lo que falla permanentemente son las fuentes y estanques, o Clara Campoamor, donde se plantaron jacarandas hace unos meses y ya empiezan a florecer, representan la imagen del «modelo de ciudad» que promueve el gobierno de Alberto Varela.

Vecinos fotografiando las flores de Arzobispo Lago.

Vecinos fotografiando las flores de Arzobispo Lago. / M. Méndez

Pero su conservación «es cosa de todos», sentencian los vilagarcianos que condenan la actitud de quienes causan daños e incluso llegan a robar las plantas.

Los mismos que destacan la vistosidad de las jacarandas, y eso que solo empiezan a dar flor algunos de los ejemplares plantados el pasado mes de octubre.

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Precisamente cuando en Ravella se mostraban plenamente convencidos de que las jacarandas «se convertirán en el elemento distintivo de Clara Campoamor, especialmente cuando llegue la primavera y broten sus característicos ramos de flores de color azul violáceo».

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