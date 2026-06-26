Los jardines de Vilagarcía y las jacarandas, que florecen por primera vez, desafían a la falta de civismo

Los vándalos pintan papeleras, bancos y maceteros, algunos padres hacen que sus niños de corta edad hagan sus necesidades entre las plantas, algunos vecinos y turistas se dedican a robarlas, son muchos los que permiten que sus perros orinen y excaven en los jardines e incluso hay conductores que además de invadir las calles y plazas peatonales pisotean con sus vehículos las zonas verdes.

Ese es el día a día de los jardines de Vilagarcía de Arousa, donde, a pesar de todo, últimamente no dejan de escucharse elogios, dado lo coloridos que están muchos de ellos y la frondosidad de su capa vegetal.

Esto se debe a la continua actuación de los operarios del servicio de Parques y Jardines, que se encargan de embellecer la ciudad y, con ello, contrarrestar los efectos del vandalismo y la falta de civismo.

Las jacarandas de Clara Campoamor. / FdV

Y son cada vez más los vecinos que alaban su papel, como también el papel que juegan las zonas ajardinadas en el embellecimiento del centro urbano.

Aunque lamentando que estén sometidas a una presión constante, de ahí que también reclamen un mejor mantenimiento de algunas de ellas y, sobre todo, más vigilancia policial para castigar a quienes dañan estos espacios verdes.

Espacios que, como los existentes en las calles de Arzobispo Lago, donde lo que falla permanentemente son las fuentes y estanques, o Clara Campoamor, donde se plantaron jacarandas hace unos meses y ya empiezan a florecer, representan la imagen del «modelo de ciudad» que promueve el gobierno de Alberto Varela.

Vecinos fotografiando las flores de Arzobispo Lago. / M. Méndez

Pero su conservación «es cosa de todos», sentencian los vilagarcianos que condenan la actitud de quienes causan daños e incluso llegan a robar las plantas.

Los mismos que destacan la vistosidad de las jacarandas, y eso que solo empiezan a dar flor algunos de los ejemplares plantados el pasado mes de octubre.

Precisamente cuando en Ravella se mostraban plenamente convencidos de que las jacarandas «se convertirán en el elemento distintivo de Clara Campoamor, especialmente cuando llegue la primavera y broten sus característicos ramos de flores de color azul violáceo».