El Hospital do Salnés asesora y vacuna a medio millar de viajeros internacionales

El Centro de Vacunación Internacional situado en el Hospital do Salnés asesoró y vacunó el pasado año a 463 personas que iban a viajar a países donde existen enfermedades infecciosas endémicas en esas regiones, como la fiebre amarilla, el dengue o la fiebre tifoidea, por citar tres ejemplos. Esta cifra supone casi el doble de viajeros que en 2023, y todo apunta a que este año el número de usuarios volverá a incrementarse.

Los Centros de Vacunación Internacional dependen del Ministerio de Sanidad, y su finalidad es prestar una atención integral al viajero internacional, informándole de las medidas preventivas que debe adoptar en su destino o administrándole las vacunas recomendadas. Algunas de estas evitan enfermedades potencialmente graves, como la fiebre amarilla o la encefalitis japonesa, ausentes en España; o previenen dolencias que ya no son endémicas en el país, como la malaria, la fiebre tifoidea o la hepatitis A.

En Galicia hay 13 puntos de vacunación, y uno de ellos funciona desde 2007 en el Hospital do Salnés, por una encomienda de gestión del Ministerio al Sergas.

Las garrapatas pueden transmitir encefalitis en varios países centroeuropeos

Se trata de un servicio cada vez más demandado por los ciudadanos. Prueba de ello es que en 2025, el equipo del Hospital do Salnés atendió a 463 pacientes, marcando un récord absoluto. En 2024 habían sido 374; y en 2023 pasaron por el Hospital arousano 246 viajeros. Las cifras entre 2020 y 2022 fueron muy inferiores debido al impacto mundial del covid, pero en los años inmediatamente anteriores a la pandemia se oscilaba entre los 150 y los 200 pacientes. «El número de viajeros que acuden al servicio se ha multiplicado», explica el doctor Miguel Servia Dopazo, médico especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública, y responsable del equipo.

Además, todo apunta a que este 2026 se alcanzará un nuevo récord de usuarios, porque entre enero y el 31 de mayo pasado ya fueron atendidas 203 personas, 36 más que en el mismo periodo de 2025. «Está aumentando la concienciación de los viajeros sobre la necesidad de protegerse contra ciertas enfermedades y también hay más países que exigen certificados de vacunación contra ciertas enfermedades para autorizar la entrada», explica Miguel Servia.

Viajes de ocio

Las personas que acuden al centro de vacunación del Hospital do Salnés van movidas por muchas y diferentes motivaciones: desde parejas de novios que van a pasar su luna de miel en Tailandia o la Riviera Maya mexicana hasta trabajadores embarcados durante meses que van a atracar en puertos africanos o sudamericanos, pasando por migrantes que pretenden pasar un mes de vacaciones en sus países de origen, o médicos y enfermeras que se desplazan a países en vías de desarrollo para trabajar como cooperantes.

«El grupo más numeroso es el de los viajeros por ocio», explica Miguel Servia. Y los destinos más habituales en este caso están siendo ahora mismo Tailandia y, a mucha distancia, la Rivieira Maya. En el caso de Tailandia, las vacunas recomendadas son las de la hepatitis A y la fiebre tifoidea, pero también puede ser necesario inmunizarse contra el dengue o la encefalitis japonesa, dependiendo de la actividad que vaya a desarrollar el viajero, las zonas del país que vaya a visitar o el tiempo que esté en el extranjero.

Se recomienda pedir cita con antelación porque la demanda del servicio es cada vez mayor

Otro grupo muy numeroso es el de sanitarios o personal de emergencias que se desplazan a países de África, Asia o América Latina para trabajar unas semanas o meses como cooperantes voluntarios. En tercer lugar, Miguel Servia cita a inmigrantes establecidos en España y que regresan de vacaciones a sus países de origen. En muchos casos, estas personas se desplazan con sus hijos, niños que ya han nacido en España y cuyos sistemas inmunitarios, por lo tanto, jamás han estado expuestos a patógenos propios de climas tropicales. Los equipos de Vacunación Internacional también ven con frecuencia a trabajadores que viajan a menudo, como marinos mercantes, pescadores de altura o azafatas.

También en Europa

La mayoría de los viajeros que acuden a los Centros de Vacunación Internacional pretenden desplazarse a Asia, África o Sudamérica. Pero la profilaxis y la inmunización pueden ser también necesarias sin salir de Europa. De hecho, el doctor Miguel Servia explica que se recomienda protegerse contra la encefalitis centroeuropea a las personas que vayan a realizar rutas de senderismo o montaña por países como Alemania, Austria, Suiza o Hungría. Esta enfermedad se contrae principalmente por la mordedura de un tipo de garrapata habitual en los bosques de Centroeuropa, de ahí que sea recomendable protegerse contra la enfermedad en caso de viajar a esos destinos en primavera o verano.

Miguel Servia explica que, en todo caso, las fronteras de las enfermedades son cada vez más difusas, debido al cambio climático, y cita el ejemplo del mosquito tigre, un vector de transmisión del dengue o la fiebre amarilla, procedente del sudeste asiático y que fue detectado por primera vez en Galicia en agosto de 2023. Y el resultado es que ya se han reportado casos autóctonos de transmisión tanto en España como en Francia.

Pedir cita con margen

El centro de vacunación del Hospital do Salnés se encuentra en la planta menos uno. Está integrado en el servicio de Medicina Preventiva y lo atienden el doctor Miguel Servia, la enfermera Julia Oubiña y una administrativa.

Los viajeros deben pedir cita para ser atendidos, bien sea llamando por teléfono al Hospital do Salnés o a través del médico de cabecera, quien gestionará una interconsulta con Medicina Preventiva. Miguel Servia recomienda pedir cita con antelación (entre uno y tres meses antes de la salida), porque la demanda ahora mismo es alta y hay momentos del año en que puede resultar difícil encontrar un hueco en la agenda si el viaje es inminente.

Servia explica que, en todo caso, en estos centros no solo se administran vacunas, sino que se asesora a los viajeros sobre lo que se pueden encontrar en su destino y las medidas de prevención que deben adoptar prevenir disgustos. La mayoría de las infecciones se producen por tomar alimentos o agua contaminada, por las picaduras de mosquitos o garrapatas o las mordeduras de perros o gatos.

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Las medidas recomendadas a cada viajero son siempre personalizadas, pues no es lo mismo viajar a un resort de cinco estrellas que a una aldea con gente enferma, aunque estén en el mismo país; ni necesitan la misma protección una pareja joven y sana que un jubilado con antecedentes cardíacos.