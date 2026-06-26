La Guardia Civil investiga el tercer ataque que sufre el Obradoiro de Emprego de Cambados

Hasta en tres ocasiones ha sido atacada la nave del Obradoiro de Emprego. Así lo reconoce el alcalde de Cambados, Samuel Lago, que esta mañana regresaba al Cuartel de la Guardia Civil para denunciar la quema del vehículo del Obradoiro de Emprego, un incendio que, gracias a la rápida intervención del servicio de emergencias municipal, no llegó a afectar al interior de la nave. La denuncia se suma a las dos anteriores interpuestas por el regidor ya que, la quema del vehículo es la tercera de una serie de incidencias registradas contra la nave del Obradoiro de Emprego.

Estas incidencias arrancaron el pasado lunes, cuando uno o más desconocidos accedieron al interior del edificio, provocando diferentes destrozos y sin llevarse nada de valor. En esa incursión destrozaron un ordenador portátil y diferente material que utilizarían profesores y alumnos del Obradoiro de Emprego. La segunda incursión sería en la noche de San Xoán, aprovechando la festividad nocturna, uno o varios desconocidos apedrearon el coche de la Escola Taller, rompiendo todos los cristales y los retrovisores con bloques de cemento y piedras. Este mismo coche era el que ardía a última hora de la noche de ayer en un incidente que parece provocado.

El incendio no llegó a afectar al interior de la nave, pero provocó daños en la puerta, en la fachada exterior y la entrada de humo en el interior de la nave. «La salvó el hecho de que el incendio comenzase relativamente temprano, cuando los vecinos todavía no estaban dormidos, si no que podría haber sido mucho peor», explica el regidor cambadés

Samuel Lago no duda en afirmar que «hay uno o varios individuos que, por razones que desconocemos, están boicoteando el Obradoiro, algo que es imposible de entender». Lago aguarda que la investigación que ha abierto la Guardia Civil por este motivo acabe dando su fruto y se pueda identificar a los causantes de esta situación y mantiene que «la persona que lo ha hecho, lo hace para hacer daño, lo demuestra lo ocurrido en todas estas agresiones, sobre todo en la primera, donde accedieron al interior de la nave y prefirieron destrozar las cosas a robarlas».

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El vehículo afectado por las llamas quedó totalmente destruido y los miembros del Servizo de Emerxencias de Cambados tuvieron que emplearse a fondo para extinguirlo y evitar que puediese dañar la nave adyacente. Al lugar de los hechos también acudió una dotación de los Bombeiros de O Salnés.