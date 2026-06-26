Un espectacular vertido tiñe de marrón las aguas del Puerto de Vilagarcía

Fue sobre las 18.30 horas de este viernes cuando el mar, entre la dársena de Ferrazo y las dependencias del Centro Galego de Vela, en Vilagarcía, se tiñeron de un color marrón a causa de un espectacular vertido que activó todos los servicios de control que posee el Puerto para este tipo de situaciones. El vertido se extendió por una amplia zona, aunque no desprendía mal olor, más allá de dar un aspecto lechoso al agua. La enorme mancha pronto llamó la atención de los transeúntes, que alertaron de la situación al personal del Puerto.

De lo ocurrido fue informado de forma inmediata el presidente de la Autoridad Portuaria, José Manuel Cores Tourís, que explicaba que todo apunta a que la procedencia de ese vertido sería una antigua tubería de pluviales que atraviesa las dependencias portuarias, aunque no pertenece a ellas, que «ya nos ha dado este tipo de problemas en otras ocasiones». El responsable de la Autoridad Portuaria apunta a que, aunque espectacular, el vertido no sería contaminante, pero «si es cierto que hemos tratado de dar con él, especialmente la concesionaria del agua, Espina y Delfín, pero no han conseguido descubrir cuál es la conexión a esa tubería que acaba provocando este problema».

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El vertido llamó la atención de todas las personas que se encontraban paseando por las inmediaciones del muelle de pasajeros, ya que cubrió una importante superficie antes de que comenzase a disolverse en el agua de la dársena.