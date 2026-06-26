Calidad del agua
El contraanálisis confirma que O Preguntoiro ya era apta para el baño
El gobierno local sostiene que el retraso en las comunicaciones «perjudica la imagen de la ciudad» y resta eficacia a las medidas preventivas
El contraanálisis realizado en la playa de O Preguntoiro confirma que las aguas eran aptas para el baño el pasado martes, 23 de junio, el mismo día en el que el Concello de Vilagarcía ordenó el cierre del arenal tras recibir una comunicación de la Consellería de Sanidade referida a una muestra tomada una semana antes, el día 16.
Los resultados notificados este viernes desde Ravella, correspondientes a una muestra recogida el 21 de junio, sitúan tanto los enterococos intestinales como la E. coli en valores inferiores a 10 NMP/100 ml, dentro de los parámetros de normalidad. El gobierno local considera que este nuevo episodio evidencia la falta de eficacia del actual protocolo de control y comunicación.
La teniente de alcalde, Tania García, expresó el «cansancio» del Concello ante una situación que, según apuntó, se repite y «perjudica la imagen de la ciudad, además de provocar que la población desconfíe de la actuación de las administraciones». La edil preguntó «qué sentido tienen los controles sanitarios de las aguas si no sirven para prevenir posibles riesgos de salud pública porque llegan tarde».
El Concello insiste en reclamar a la Xunta un sistema de alerta instantánea, dirigido a las autoridades locales y servicios competentes, para poder adoptar medidas preventivas cuando el episodio microbiológico está activo y no cuando ya ha pasado. También pide mayor agilidad en las analíticas, cuyos resultados suelen tardar dos o tres días.
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