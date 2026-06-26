El Concello de Vilagarcía invierte 51.500 euros en áreas recreativas

El Concello de Vilagarcía continúa con el plan de mantenimiento de parques infantiles y áreas recreativas con una nueva actuación en Bamio, O Rial y Matosinhos. La intervención, adjudicada en la última Xunta de Goberno a las empresas Lappset y Nelmar, cuenta con un presupuesto de 51.546 euros y se ejecutará en las próximas semanas.

Los trabajos permitirán arreglar o reponer un total de trece juegos infantiles y cuatro elementos biosaludables. En San Xoán de Bamio se sustituirá un juego muy deteriorado y se instalarán cuatro máquinas de ejercicio. En O Rial se repararán seis elementos para la infancia, mientras que en Matosinhos se sustituirán tres y se colocarán otros tres nuevos.

Noticias relacionadas

El Concello recuerda que estas mejoras se enmarcan en las tareas periódicas de Medio Ambiente, que inspecciona las instalaciones y plantea las actuaciones que deben realizar empresas especializadas.