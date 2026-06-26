Cultura
Clownbados suma Circus Nova a su tercera edición
El festival se celebrará del 2 al 14 de julio con la mayoría de las propuestas gratuitas y funciones en Fefiñáns, Concello y Francisco Asorey
La Concellería de Ensino, Cultura e Patrimonio de Cambados, dirigida por Liso González, presentó la tercera edición de Clownbados, el festival de circo de calle que se celebrará entre el 2 y el 14 de julio. La programación amplía fechas con la incorporación de Circus Nova, una propuesta nacida en Galicia que apuesta por un circo de proximidad en una carpa de pequeño formato, con capacidad para unas cien personas.
Las funciones de Circus Nova serán de pago y se celebrarán en el Pazo Torrado los días 4, 8, 13 y 14 de julio, siempre a las 21.00 horas. Las entradas pueden adquirirse en circusnova.es o en taquilla antes de cada espectáculo. El resto de la programación, en su mayoría gratuita, se desarrollará también a las 21.00 horas en las plazas de Fefiñáns, Concello y Francisco Asorey.
«Queremos repetir el éxito de las ediciones anteriores», señaló González, que enmarca Clownbados como «una apuesta potente para el arranque del verano» y para diversificar la oferta cultural de la villa. El cartel reunirá principalmente compañías gallegas, junto a una compañía colombiana y tres formaciones nacionales.
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