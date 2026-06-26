El Camino a Vela toma tierra en Vilagarcía

El Puerto Deportivo de Vilagarcía se convirtió este viernes en punto de llegada para los expedicionarios de la XI edición de El Camino a Vela, una travesía que une navegación, experiencia peregrina y memoria xacobea para reivindicar el valor de la Ría de Arousa dentro del origen marítimo del Camino de Santiago. Cerca de un centenar de participantes estuvieron vinculados a esta edición, que volvió a tener en Vilagarcía una de sus escalas más simbólicas antes de realizar la tradicional Traslatio.

La expedición llegó a la ría después de casi un mes de navegación desde La Rochelle, en Francia, con etapas por Hondarribia, Cantabria, Asturias y Galicia. La travesía culminó con 17 embarcaciones y alrededor de 50 participantes en el tramo final, aunque a lo largo del recorrido se sumaron otros barcos y más de medio centenar de personas en distintas actividades impulsadas por la organización. Entre los peregrinos hubo españoles, franceses, mexicanos, vascos y gallegos, una mezcla de procedencias que refuerza la dimensión internacional de una propuesta nacida para promocionar el Camino desde el mar.

«Estamos ya casi un mes navegando desde La Rochelle. Pasamos por Hondarribia, Cantabria, Asturias y ahora Vilagarcía, con una acogida espectacular», explicó Patricia Alcubilla, coordinadora de la travesía, que destacó también la convivencia creada a bordo y entre tripulaciones. «Esa complicidad que se genera en el camino entre los regatistas es espectacular», señaló, convencida de que esta iniciativa ayuda a difundir la navegación y constata «una tendencia al alza en el norte de España».

Mancomunidade y Concello dieron la bienvenida a la expedición. / Iñaki Abella

La llegada a Vilagarcía sirvió también para poner el foco en la Translatio, la ruta marítimo-fluvial que recuerda la llegada por mar de los restos del Apóstol Santiago a Galicia y que convierte la Ría de Arousa en un espacio clave dentro del imaginario xacobeo. Tras la recepción en el puerto, los participantes embarcaron en un catamarán para realizar ese recorrido por la ría, acercándose a los enclaves que forman parte de la tradición jacobea y reforzando el carácter patrimonial, cultural y turístico de este itinerario.

El concejal de Turismo de Vilagarcía, Álvaro Carou, subrayó la importancia de que una travesía con salida en La Rochelle, «el puerto con más amarres de Europa», tenga como destino Vilagarcía. «Aquí es el origen de todos los caminos», afirmó, destacando que la llegada de la expedición coloca a la ciudad y a la ría en un escaparate internacional dentro de la navegación a vela.

La edición de este año contó, además, con una destacada proyección exterior gracias a la presencia de periodistas procedentes de Francia y Países Bajos, invitados a través de las oficinas de Turespaña, así como de creadores de contenido especializados en turismo y viajes. Su participación amplifica el alcance de una experiencia que combina deporte, mar, cultura y divulgación, y que contribuye a presentar la Ría de Arousa como uno de los grandes escenarios náuticos del norte peninsular.

La vicepresidenta de la Mancomunidade do Salnés, Sabela Fole, incidió en esa misma idea al defender que iniciativas como El Camino a Vela permiten mostrar «la extraordinaria riqueza paisajística, cultural y marítima de la Ría de Arousa». También remarcó que la presencia de medios internacionales y creadores de contenido «multiplica el alcance promocional» de una propuesta que ayuda a diversificar la oferta turística y a reforzar la identidad de la ría como territorio xacobeo.

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El Camino a Vela volvió así a cerrar su singladura con la emoción propia de quienes llegan a puerto después de muchos días de navegación, pero también con la fuerza simbólica de una ruta que recuerda que el Camino de Santiago tiene en el mar una de sus raíces más antiguas.