Obras en el centro de la ciudad
La calle de Vicente Risco de Vilagarcía, un claro ejemplo de molestias necesarias y justificadas
El proyecto, con un plazo de ejecución de ocho meses, busca unificar el espacio y crear un entorno más agradable para los vecinos
Es bien cierto que la maquinaria pesada causa molestias y que la calle está patas arriba, por lo que resulta intransitable casi en su totalidad. Pero lo que sucede en Vicente Risco, en pleno centro urbano de Vilagarcía de Arousa, acabará por mejorar definitivamente este pequeño vial hasta ahora relegado a un papel segundón, a pesar de su estratégica ubicación.
Y es que se llevan a cabo las obras de humanización y embellecimiento proyectadas por Ravella, con una inversión de 365.000 euros y un plazo de ejecución de ocho meses.
Puede parecer poca cosa, pero en realidad esta obra supone poner la guinda a la peatonalización de la céntrica plaza de España, situada justo al lado y a su vez conectada peatonalmente como calles como Covadonga, Castelao, Arzobispo Lago y la plaza de Galicia, entre otras.
«Se trata de seguir ganando espacios públicos en un centro urbano pensado para las personas», insisten en el gobierno de Alberto Varela.
Esta obra ya fue presentada hace un año por el propio regidor, acompañado por la concejala de Urbanismo, Paola María, y los ediles del BNG Xabier Rodríguez y Rosa Abuín.
Su ejecución es el resultado de la negociación del presupuesto para 2024, de ahí que en junio de 2025 Varela declarara que hacerla realidad «es fruto de la colaboración política, algo que entendemos como parte de la normalidad democrática y que repercute de forma positiva en la ciudad», mientras que los nacionalistas apuntaban que «no tiene sentido que esa calle siga teniendo tráfico rodado debido a la escasa frecuencia del mismo».
El objetivo principal de la obra ahora en marcha es, por tanto, unificar e integrar la calle y la plaza de España siguiendo la estética y funcionalidad de otras zonas recientemente renovadas del centro urbano.
Tanto es así que, como destacaba Paola María, «se emplearán los mismos materiales que en el resto de la Praza de España, con granito tostado y gris de 15 centímetros de espesor, y se instalarán bancos, luminarias integradas y abedules, escogidos por su bajo impacto sobre la luz y el espacio de las viviendas cercanas».
En definitiva, que Ravella busca crear un entorno agradable y funcional como zona de encuentro para los vecinos, aprovechando el proyecto para realizar mejoras en la propia Plaza de España, donde, cabe recordar, está previsto renovar todas las balizas y limpiar tanto los bancos como la fuente central, además de renovar las redes subterráneas de saneamiento, pluviales, alumbrado y telefonía.
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