Divulgación mediambiental
El Bosque-Escola Juan Manuel Pérez Eyré se abre a la ornitología nocturna
La actividad gratuita se celebrará el 10 de julio con un guía medioambiental de Vilabeira | La iniciativa permitirá identificar especies y cantos de aves habituales en los montes gallegos
El Bosque-Escola Juan Manuel Pérez Eyré acogerá el próximo 10 de julio una actividad nocturna de acercamiento a la ornitología. El Concello de Vilagarcía y la Universidade de Vigo organizan «Entre árboles y alas», un paseo guiado por el entorno de Pinar do Rei que comenzará a las 20.00 horas y se prolongará hasta pasada la medianoche.
La propuesta, de carácter gratuito, permitirá a los participantes conocer algunas de las principales especies de aves que habitan en los montes gallegos y aprender a identificar sus cantos al caer la tarde y durante las primeras horas de la noche. Un guía de la cooperativa medioambiental Vilabeira acompañará al grupo y ofrecerá una charla en movimiento sobre ornitología, conservación del entorno y la importancia de preservar los hábitats naturales. Entre las especies que podrán reconocerse figura la avenoiteira, una de las aves nocturnas más singulares del verano.
El punto de encuentro será el Punto Limpo de Pinar do Rei. Las plazas son limitadas, con un grupo previsto de entre 15 y 20 personas para favorecer una observación discreta y evitar espantar a los pájaros. Las inscripciones pueden realizarse en el correo infovilabeira@gmail.com o en el teléfono 646 767 124. En caso de mayor demanda, se crearán listas de espera para futuras salidas.
El Bosque-Escola Juan Manuel Pérez Eyré es un proyecto impulsado por el vilagarciano Óscar Briones, profesor de la Universidade de Vigo, y el Concello. Este espacio municipal está abierto a iniciativas medioambientales promovidas por centros educativos, asociaciones, cooperativas o particulares, y rinde homenaje al profesor vilagarciano fallecido el pasado año.
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