Aspiran a reforzar la seguridad en la Festa do Marisco con un Puesto de Mando Avanzado

El alcalde de O Grove, el jefe de la Policía Local y dos agentes más participaron esta mañana en una demostración práctica de lo mucho que puede aportar un Puesto de Mando Avanzado (PMA) a cualquier evento multitudinario.

Y la Festa do Marisco que se celebra cada primera quincena de octubre lo es, de ahí que el gobierno del socialista José Cacabelos Rico baraje la posibilidad de contratar una de estas unidades.

«Es algo que estamos valorando porque nos permitirá garantizar, más si cabe, la seguridad de vecinos y visitantes en la multitudinaria Festa do Marisco, ya que este tipo de vehículos, dotados de modernas tecnologías, brindan la posibilidad de desplegar cámaras de videovigilancia y controlar tanto el recinto de la fiesta como los accesos al mismo, a las zonas de aparcamiento y al conjunto del pueblo», detalla el regidor.

Satisfecho con el resultado de la demostración a la que pudo asistir, explica que «ahora hay que hacer números y ver si podemos disponer de nuestro propio PMA, pero, a priori, nuestra intención es contratarlo».

Y todo porque lo considera «un plus añadido para la fiesta, al ofrecer mucha más seguridad de la que existe durante las 24 horas del día», lo cual es fundamental en un municipio con un servicio de Policía Local tan precario como el de O Grove.

El interior del PMA. / FdV

El modelo presentado al alcalde es el PMA Raptor, de la empresa Radiospectrum, que se encarga del diseño y fabricación de este tipo de vehículos de forma personalizada, adaptada a la operativa, normativa y necesidades de cada ayuntamiento u organismo, desde hace más de 20 años.

Esta firma dice del PMA Raptor que está preparado para su uso inmediato, al plantear «una solución estándar, desarrollada tras años de experiencia en campo, diseñada para dar respuesta inmediata en situaciones críticas».

Dispone de cámaras ópticas y térmicas de alta precisión, IA aplicada a videovigilancia y detección automática, dron cautivo con visión aérea 360 grados, mástil telescópico de largo alcance, sistema de monitorización completa del perímetro, autonomía energética (solar y baterías de litio), comunicaciones 4G/5G, WiFi, conectividad satelital e integración con redes de cuerpos de seguridad.