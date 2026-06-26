Arde un vehículo en el tercer incendio urbano registrado en Cambados en apenas quince días

La Guardia Civil de Cambados investiga ya las causas de un incendio registrado esta noche que calcinó por completo un vehículo estacionado en las instalaciones del Obradoiro de la localidad.

El Servicio Municipal de Emergencias da cuenta de este siniestro y explica que el vehículo afectado se encontraba en la parte trasera de la nave del Obradoiro.

Sus efectivos procedieron a la extinción del incendio aplicando espumógeno, un concentrado líquido que, mezclado con agua y aire, genera espuma física utilizada principalmente como agente extintor para apagar el fuego, para evitar una posible reignición y evitando así que las llamas afectaran al inmueble u otros elementos del recinto.

La extinción de las llamas. / FdV

Una vez controladas las llamas «se realizaron labores de ventilación de la nave del Obradoiro» y de la utilizada por el servicio de Obras «mediante el uso de turboventiladores», evacuando así el humo acumulado.

Al lugar de los hechos también acudieron efectivos de Bombeiros do Salnés desplazados desde su base en el Concello de Ribadumia, si bien a su llegada «el incendio ya se encontraba completamente extinguido», explican en Emergencias Cambados.

Este incendio se produjo apenas dos semanas después de otro en el que también quedó calcinado un coche estacionado en la calle Os Olmos, supuestamente tras haberse originado de forma intencionada en unos contenedores de basura situados en el lugar.

Efectivos de emergencias en el lugar de los hechos. / FdV

Como se explicó entonces un par de semanas antes se había registrado un conato en esa misma calle que se sofocó sin mayores consecuencias, pero que se produjeran ambos incidentes en la misma zona en tan corto periodo de tiempo levantó sospechas, de ahí que se pidiera la intervención de un equipo especializado de la Guardia Civil, con base en Ourense, para investigar lo sucedido.

Días después se había registrado otro incendio en una casa de Tragove, en aquella ocasión ardiendo una caldera, dos coches, una lavadora y otros útiles, además de resultar afectadas varias personas, entre las que se encontraban miembros de los servicios de extinción.