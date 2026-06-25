Vilagarcía refuerza las fiestas parroquiales con 26 actuaciones

El Concello de Vilagarcía aprobó la contratación de otras 26 actuaciones dentro de su plan cultural para dinamizar fiestas populares y apoyar al sector artístico local. La medida, correspondiente al periodo entre abril y junio, permitirá amenizar once fiestas en parroquias y lugares del municipio, además de dos celebraciones de colectivos.

Las actuaciones beneficiarán también a 16 agrupaciones folclóricas y corales de la localidad, elegidas por las propias comisiones organizadoras y contratadas por la Concellería de Cultura. Entre las celebraciones incluidas figuran el Sacramento y la Virgen del Carmen en Sobradelo, San Xoán y San Antonio en Bamio, San Roque en Solobeira, Santiago Apóstol en Carril o el Sacramento en Vilagarcía.

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El Concello subraya que esta línea de apoyo permite «promover la actividad de los grupos tradicionales» y, al mismo tiempo, preservar unas fiestas populares que forman parte esencial de la identidad de cada parroquia.