Vilagarcía aprobó la construcción de 151 viviendas en lo que va de año

El Ayuntamiento de Vilagarcía de Arousa se muestra satisfecho con la evolución del sector de la construcción en el municipio. Y es que tras los cuatro proyectos autorizados en lo que va de año para edificar bloques de pisos en distintos puntos del municipio, la Xerencia de Urbanismo acaba de conceder licencia para 58 viviendas más en la calle Ramón Cabanillas.

«Este interés por construir pone de manifiesto lo atractiva que resulta la ciudad como lugar en el que establecer residencia, y también la buena situación de la economía, que se mide tradicionalmente por el dinamismo de la construcción, uno de sus principales motores», defienden desde la administración local.

A mayores de esta última promoción en Ramón Cabanillas, en lo que va de año el Ayuntamiento concedió licencia para edificar otros cuatro bloques de vivienda colectiva. Fueron en la calle Santa Lucía (26 pisos), en la avenida de Vilanova (5), en Rosalía de Castro (47), en la calle Luisa Vila Janer (3) y en el solar de Marxión que el Ayuntamiento puso a disposición del Instituto Galego de Vivienda e Solo (12 apartamentos).

En total, la oferta municipal se ve incrementada con 151 viviendas de nueva construcción solo en lo que llevamos de 2026. «Es importante destacar el dinamismo de la iniciativa privada en este primer semestre, siguiendo una tendencia que ya venía marcada desde finales de 2025», añade Ravella.

De hecho, solo en el mes de diciembre se concedieron licencias para vivienda colectiva en las calles Blanco Amor (39 pisos), Francisco Porto (6), Ramón Martínez (5) y en O Piñeiriño (27).

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Y de cara al futuro, esta buena evolución de la construcción irá acompañada de la iniciativa pública, ya que el IGVS tiene previsto desarrollar en los próximos años otro programa para edificar 350 pisos más en la zona de As Carolinas. «Todo ello incrementará de forma importante la oferta de vivienda en el municipio, un factor esencial para favorecer la bajada de los precios, uno de los principales problemas en la actualidad», concluye Ravella.