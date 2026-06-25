Suspendida la vista por maltrato infantil en Pontevedra

El juicio por el presunto maltrato a un menor por parte de su madre, natural de Cambados, y de la actual pareja de esta, que estaba previsto para este miércoles en Pontevedra, quedó finalmente suspendido hasta el 17 de diciembre de 2026. La vista debía celebrarse en el Juzgado de lo Penal número 4, pero fue aplazada después de que, según la familia materna del niño, la defensa alegase la necesidad de presentar nueva documentación.

La suspensión ha generado malestar en el entorno familiar del menor, que recuerda que han transcurrido ya 27 meses desde que el niño, que actualmente tiene tres años y siete meses, ingresó en estado crítico en un centro sanitario y se activó el protocolo por posible maltrato. «Hoy alegaron que tenían que presentar una serie de pruebas que no habían tenido tiempo, y eso que ya pasaron 27 meses desde que el niño entró en el hospital», sostiene la tía materna del pequeño.

Según su relato, el niño fue criado desde su nacimiento por los abuelos maternos y por ella, con presencia habitual del padre y menor implicación de la madre. La situación familiar cambió, afirma, tras la separación de los progenitores en septiembre de 2023 y el inicio de una nueva relación por parte de la madre. «A raíz de eso empezó el conflicto», asegura.

La tía materna explica que en enero de 2024 la madre se llevó al menor y que, a partir de ese momento, la familia comenzó a alertar a distintas administraciones al considerar que el niño no estaba recibiendo los cuidados adecuados. «Veía indicios de maltrato, pero por mucho que denunciase no se hacía nada al ser su madre y no haber pruebas de sangre», relata.

El episodio más grave se produjo el 28 de marzo de 2024, cuando el menor fue trasladado al PAC de Valga en estado crítico. Según la familia, el niño entró en coma y tuvo que ser reanimado. «Los médicos dijeron que fue un milagro, porque no podían explicar científicamente cómo salvó la vida», indica. La tía sostiene que el menor presentaba una fractura craneal previa y que, tras el ingreso hospitalario, se activó el protocolo de maltrato. Añade que existe un informe forense que recoge la existencia de maltrato durante el periodo en el que el niño estaba con la madre y su pareja.

El menor reside actualmente en Rianxo con su padre y sus abuelos paternos. La familia asegura que, aunque ha ido recuperándose físicamente, arrastra secuelas psicológicas importantes. «El daño psicológico lo seguirá arrastrando mucho tiempo», afirma su tía.

La causa ya había sufrido una suspensión anterior en marzo, después de que se presentasen nuevas pruebas y se elevase la petición de penas. Según la familia, la acusación solicita ahora 20 años de cárcel para los dos procesados y una indemnización de 50.000 euros.

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Coincidiendo con la fecha inicialmente prevista para el juicio, familiares y allegados participaron este miércoles en Cambados en una concentración pacífica para defender los derechos de los niños y reclamar mayor protección ante posibles situaciones de maltrato. También repartieron folletos informativos para ayudar a identificar señales de alerta. «Queremos hacer fuerza para que las administraciones impulsen un protocolo o un plan de prevención cuando hay sospechas», concluye la tía del menor.