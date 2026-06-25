Tráfico
Un socavón complica el tráfico en Sobradelo
Los vehículos que van hacia Vilaxoán se ven obligados a circular por el carril contrario
A.M.
Un socavón de grandes dimensiones ha obligado a instalar unos conos en la carretera que va de Vilagarcía a Sobradelo y Vilaxoán por orillamar. Los conductores deben extremar la precaución, puesto que se han colocado unos conos para evitar el paso de los vehículos por la zona de asfalto dañada, y esto obliga a los conductores que van en sentido Vilaxoán a meterse por el carril contrario.
El bache se habría debido a una avería en los servicios soterrados de agua o saneamiento, y mientras se procede a la reparación, se ha señalizado la zona con unos conos plásticos. Algunos usuarios se han quejado porque consideran que esta señalización es insuficiente (los conos pueden moverse, y dejar de cumplir su función) y que sería más seguro regular el paso de los vehículos con semáforos.
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