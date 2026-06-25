Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Terremotos VenezuelaPolicías Salvan Niño en VigoTransferencia AP-9Toma Posesión Nueva Rectora UVigoCuestión de Confianza SánchezMateo baterista Resurrection FestDimisión en el Santa Mariña
instagramlinkedin

Tráfico

Un socavón complica el tráfico en Sobradelo

Los vehículos que van hacia Vilaxoán se ven obligados a circular por el carril contrario

El socavón, con los coches circulando en los dos sentidos. | NOÉ PARGA

El socavón, con los coches circulando en los dos sentidos. | NOÉ PARGA

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

A.M.

Vilagarcía

Un socavón de grandes dimensiones ha obligado a instalar unos conos en la carretera que va de Vilagarcía a Sobradelo y Vilaxoán por orillamar. Los conductores deben extremar la precaución, puesto que se han colocado unos conos para evitar el paso de los vehículos por la zona de asfalto dañada, y esto obliga a los conductores que van en sentido Vilaxoán a meterse por el carril contrario.

El bache se habría debido a una avería en los servicios soterrados de agua o saneamiento, y mientras se procede a la reparación, se ha señalizado la zona con unos conos plásticos. Algunos usuarios se han quejado porque consideran que esta señalización es insuficiente (los conos pueden moverse, y dejar de cumplir su función) y que sería más seguro regular el paso de los vehículos con semáforos.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents