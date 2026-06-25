El «Santa Cruz» sigue encallado en el Ulla tras fallar los primeros intentos por reflotarlo

La empresa armadora del barco «Santa Cruz», dedicado al turismo náutico y encallado en el río Ulla, a la altura del Concello de Catoira, desde la noche de San Juan, no pudo reflotarlo aún.

La nave, de casi trece metros de eslora, sigue «cómodamente apoyada» sobre unas rocas, tal y como se aprecia claramente durante la bajamar, y no parece haber sufrido daño alguno en el casco.

Está sometida a una vigilancia casi permanente por parte de Gardacostas de Galicia, que colocó barreras anticontaminación alrededor del casco para evitar posibles episodios de contaminación medioambiental en caso de vertido.

Noé Parga

«Y nosotros estamos informando permanentemente tanto a los guardacostas como a Salvamento Marítimo para hacer todo correctamente, pero no hemos podido reflotarlo aún porque está encajado en las piedras», confirmaba esta tarde uno de los responsables de la embarcación.

«Estuvimos intentando sacarlo con ayuda de otro barco, pero no fuimos capaces, así que lo intentaremos de nuevo mañana, cuando la pleamar será más crecida y nos dará más facilidades para realizar la maniobra y sacarlo de las rocas», esgrimen desde la empresa.

La barrera anticontaminación instalada. / FdV

La misma que, según relataba ayer a FARO DE VIGO, achaca lo sucedido a la pérdida del control de la embarcación a causa de las «fuertes corrientes».

«Pero lo importante ahora es que el barco está bien, flota y no suelta vertido, así que solo es cuestión de tiempo que podamos sacarlo de allí», sentencian en la empresa de turismo náutico, que presta sus servicios en las rías de Arousa, Pontevedra, Vigo y Muros-Noia.

El barco encallado anoche en el río Ulla, a la altura de Catoira, ocupa un importante espacio natural. / Noé Parga

Hay que recordar que el «Santa Cruz» quedó encallado y escorado en el margen pontevedrés del caudaloso río Ulla, a medio camino entre su desembocadura en Carril (Vilagarcía) y Padrón. Una zona próxima a la conocida como Telleira de Rodeiro, en los límites fronterizos entre los Concellos de Catoira y Valga.

Es una embarcación construida por Astilleros Triñanes de forma tradicional y restaurada en el año 2024 en Astilleros Catoira (Rianxo).

Tiene más de 4 metros de manga y dispone de un espacio de más de 20 metros cuadrados para los pasajeros, una vez aprovechada su restauración para retirar la grúa que tenía en popa y usaba cuando se dedicaba al cultivo del mejillón.