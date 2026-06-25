El Revenidas estrenará un escenario dedicado a la divulgación científica

El festival Revenidas reforzará su programación cultural con la incorporación del escenario «Ondas e partículas», un espacio dedicado a la divulgación científica que se desarrollará del 10 al 13 de septiembre en Vilaxoán. La cita será la primera de Galicia y la única de España en 2026 en formar parte del CERN Festival Programme, una iniciativa impulsada por el Instituto Galego de Física de Altas Enerxías junto al CERN, con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología.

El nuevo escenario reunirá a algunas de las figuras más destacadas de la divulgación científica, entre ellas Eduardo Sáenz de Cabezón, Verónica Bolón, Paula Desiré, Jose Edelstein y Adrián García, conocido como «El Físico Barbudo», además de contar con la participación de algunos artistas del cartel musical.

La programación combinará conferencias y actividades prácticas, con talleres para construir cargadores solares, experimentar con cámaras de niebla o elaborar helados con nitrógeno líquido, buscando acercar la ciencia de forma participativa al público del festival.

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El director del IGFAE, Carlos Salgado, destacó que «la ciencia y la música comparten muchas similitudes» y defendió que esta propuesta pretende transmitir «la emoción de hacer y comprender la ciencia». Por su parte, el director del Revenidas, Xoán Quintáns, calificó de «orgullo» colaborar con una institución del prestigio internacional del CERN y subrayó que la divulgación científica encaja con los valores que el festival promueve desde hace más de dos décadas.