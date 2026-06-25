La renovación de la capa de rodadura provoca retenciones en la PO-548 a su paso por Valga

El plan de conservación y mantenimiento de las carreteras autonómicas diseñado por la Xunta de Galicia sitúa una buena cantidad de maquinaria pesada en el Concello de Valga, donde desde esta mañana se acomete una profunda reposición del firme en la conocida como «recta de Campaña».

Es un tramo de la carretera PO-548, que une Vilagarcía con Pontecesures, situado entre el límite fronterizo con ese último Concello y la parroquia valguesa de Cordeiro, a la altura de la intersección del Auditorio Municipal de Ferreirós.

Es ahí donde se emplean a fondo una treintena de operarios de la empresa Marconsa y las fresadoras, barredoras, asfaltadoras y camiones desplazados a Valga, donde levantan el viejo y deteriorado firme para colocar una nueva capa de aglomerado asfáltico.

La Xunta asfalta en Valga la "recta de Campaña", el tramo de la PO-548 más próximo a Pontecesures. / M. Méndez

Los trabajos comenzaron con un par de horas de retraso respecto a lo inicialmente previsto, dadas las intensas precipitaciones que se estaban registrando en Valga y el conjunto del Bajo Ulla.

Una vez puesto en marcha el reasfaltado se produjeron las más que previsibles retenciones, toda vez que se trata de una carretera muy transitada y con numerosos negocios, industrias e intersecciones en ambos márgenes.

Hay que tener en cuenta que desde esa carretera, flanqueada por viviendas, bares, hoteles y establecimientos comerciales de todo tipo en la totalidad de su recorrido, se accede también a Extrugasa, Urovesa, Hormadisa, Exlabesa y otras importantes industrias, así como al instituto, el centro de salud, el colegio, las lagunas de Porto Piñeiro y Mina Mercedes, el área deportiva de Campaña y otras muchas instalaciones.

Los vehículos tienen que circular por un solo carril. / M. Méndez

De ahí las retenciones y las dificultades de los operarios para regular el paso y evitar accidentes, situándose tanto en la recta de Campaña propiamente dicha como en todas y cada una de sus intersecciones, facilitando la circulación rodada por un solo carril.

Todo esto guarda relación con los planes de la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, que lleva unos meses remarcando «la apuesta de la Xunta por intensificar la conservación y el mantenimiento de la red viaria autonómica».

Tanto es así que la inversión en este ámbito «sigue creciendo cada año» y supone «un esfuerzo sin precedentes» en materia de conservación y mantenimiento que alcanza en el presente ejercicio los 16 millones de euros solo en la provincia de Pontevedra, con actuaciones en más de 160 kilómetros de carreteras autonómicas.

Trabajadores esperando a que la lluvia les dejara iniciar la obra. / M. Méndez

En ese programa se incluye trabajos como los de Valga, en su día integrado en un contrato conjunto dotado con 2,1 millones que también permitía actuar en seis carreteras en los Ayuntamientos de Pontevedra, Pontecesures, Ribadumia, Cambados, Caldas de Reis y Vilagarcía de Arousa.

Hace poco más de un mes la directora de la Axencia Galega de Infraestruturas, María Deza, destacaba en sede parlamentaria la «apuesta decidida y sostenida» de la Xunta por la conservación y mantenimiento de la red autonómica de carreteras, aludiendo a una inversión récord de más de 71,5 millones de euros en los Presupuestos de 2026.

Y hacía hincapié en que «la Xunta incrementó significativamente las partidas destinadas a la conservación ordinaria y a la vialidad invernal, así como al plan de refuerzos de firme, que cuenta este año con 27 millones de euros».

El personal de Marconsa regula el acceso en todas las intersecciones. / M. Méndez

Para pasar a aclarar que entre los trabajos que se desarrollan se incluyen labores de limpieza y desbroce, reparaciones de firme, mantenimiento de la señalización horizontal y vertical, atención a incidencias y accidentes, retirada de obstáculos y actuaciones específicas para garantizar la vialidad durante episodios meteorológicos adversos.

Hablaba también de actuaciones de refuerzo de firme en ejecución o próximas a iniciarse en las cuatro provincias gallegas, con una inversión total de cerca de 54 millones de euros.

En el caso de la provincia de Pontevedra con actuaciones en Bueu, Cangas, Pontevedra, A Guarda, Oia, O Rosal, Mondariz, As Neves, Vilagarcía, Agolada, A Estrada, Vigo, Redondela, Lalín y Rodeiro.

La presencia de maquinaria pesada obliga a extremar las precauciones. / M. Méndez

O Salnés y Ullán

Para más detalle, decir que la Infraestruturas había anunciado intervenciones en carreteras de la comarca como la PO-548, VG-4.2, PO-224, PO-305, PO-316 y PO-223, en sus correspondientes recorridos por los Ayuntamientos de Caldas de Reis, Cambados, O Grove, Pontecesures, Pontevedra, Ribadumia, Valga y Vilagarcía de Arousa.

Lo hacía con intención de «mejorar la seguridad y características funcionales en distintos tramos», adjudicándose los trabajos a la empresa Marconsa valor de casi 2 millones de euros y un plazo de ejecución de seis meses.

Trabajos como la rehabilitación superficial del firme, restaurando las características del pavimento y adecuando sus necesidades funcionales y de durabilidad según la tipología y necesidades de cada una de ellas.

De ahí que las obras incluyan desde la reparación de zonas de firme dañado mediante fresados localizados y reposición de la calzada, hasta el sellado de fisuras lineales con mezcla bituminosa, renovación y homogeneización de la rodadura.