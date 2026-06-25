El PP de O Grove vuelve a denunciar abandono en las playas y exige al gobierno local una actuación urgente

El grupo municipal del Partido Popular de O Grove ha denunciado de nuevo el estado de «abandono absoluto» que, a su juicio, presentan las playas y sus accesos al comienzo de la temporada estival, por lo que ha reclamado al gobierno municipal, presidido por José Antonio Cacabelos, una intervención urgente para acondicionar los más de veinte arenales del municipio.

Los populares sostienen que las deficiencias son generalizadas y afectan a prácticamente todas las playas del término municipal. En este sentido, consideran insuficientes las actuaciones realizadas hasta el momento por el ejecutivo socialista, al que reconocen únicamente la reciente reorganización de los accesos en As Pipas y Area de Reboredo mediante la habilitación de un aparcamiento disuasorio.

Como ejemplo del deterioro, el PP señala la playa de A Lanzada, donde asegura que las pasarelas y los accesos presentan roturas, desperfectos estructurales y una notable falta de mantenimiento. Según denuncia, esta situación genera sensación de inseguridad entre los usuarios e incluso dificulta el acceso en algunos puntos debido a la ausencia de elementos de paso y a la pendiente existente.

La portavoz del grupo popular, Carolina Otero, recordó que cada verano se repiten las quejas de vecinos y visitantes por la falta de limpieza, las deficiencias en los accesos y los actos vandálicos que afectan a estas infraestructuras. A su juicio, el gobierno local actúa con retraso o, en ocasiones, no acomete ninguna intervención durante toda la temporada estival.

La playa de A lanzada. / Noe Parga

Otero también criticó que esta situación se haya repetido en los cuatro veranos transcurridos desde el inicio del actual mandato municipal. «Desde que tomó posesión en junio de 2023, O Grove afronta su cuarto verano consecutivo con las playas sin acondicionar y totalmente abandonadas. En eso sí que son un gobierno muy regular y constante», afirmó.

La portavoz popular lamentó que, mientras existen numerosas necesidades pendientes para los vecinos, el mantenimiento de los arenales —que calificó de fundamental para un municipio con una estrecha vinculación al mar y al turismo— continúe sin recibir la atención necesaria por parte del ejecutivo local.

Por ello, el PP insta al Concello a actuar de forma inmediata para mejorar el estado de las playas y garantizar que tanto residentes como visitantes puedan disfrutar este verano de unos espacios litorales en condiciones adecuadas de seguridad, accesibilidad y limpieza.