Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Terremotos VenezuelaPolicías Salvan Niño en VigoTransferencia AP-9Toma Posesión Nueva Rectora UVigoCuestión de Confianza SánchezMateo baterista Resurrection FestDimisión en el Santa Mariña
instagramlinkedin

El PP de O Grove vuelve a denunciar abandono en las playas y exige al gobierno local una actuación urgente

Un socorrista en la playa de A Lanzada.

Un socorrista en la playa de A Lanzada. / Noe Parga

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Manuel Méndez

Manuel Méndez

O Grove

El grupo municipal del Partido Popular de O Grove ha denunciado de nuevo el estado de «abandono absoluto» que, a su juicio, presentan las playas y sus accesos al comienzo de la temporada estival, por lo que ha reclamado al gobierno municipal, presidido por José Antonio Cacabelos, una intervención urgente para acondicionar los más de veinte arenales del municipio.

Los populares sostienen que las deficiencias son generalizadas y afectan a prácticamente todas las playas del término municipal. En este sentido, consideran insuficientes las actuaciones realizadas hasta el momento por el ejecutivo socialista, al que reconocen únicamente la reciente reorganización de los accesos en As Pipas y Area de Reboredo mediante la habilitación de un aparcamiento disuasorio.

Como ejemplo del deterioro, el PP señala la playa de A Lanzada, donde asegura que las pasarelas y los accesos presentan roturas, desperfectos estructurales y una notable falta de mantenimiento. Según denuncia, esta situación genera sensación de inseguridad entre los usuarios e incluso dificulta el acceso en algunos puntos debido a la ausencia de elementos de paso y a la pendiente existente.

La portavoz del grupo popular, Carolina Otero, recordó que cada verano se repiten las quejas de vecinos y visitantes por la falta de limpieza, las deficiencias en los accesos y los actos vandálicos que afectan a estas infraestructuras. A su juicio, el gobierno local actúa con retraso o, en ocasiones, no acomete ninguna intervención durante toda la temporada estival.

La playa de A lanzada.

La playa de A lanzada. / Noe Parga

Otero también criticó que esta situación se haya repetido en los cuatro veranos transcurridos desde el inicio del actual mandato municipal. «Desde que tomó posesión en junio de 2023, O Grove afronta su cuarto verano consecutivo con las playas sin acondicionar y totalmente abandonadas. En eso sí que son un gobierno muy regular y constante», afirmó.

La portavoz popular lamentó que, mientras existen numerosas necesidades pendientes para los vecinos, el mantenimiento de los arenales —que calificó de fundamental para un municipio con una estrecha vinculación al mar y al turismo— continúe sin recibir la atención necesaria por parte del ejecutivo local.

Noticias relacionadas y más

Por ello, el PP insta al Concello a actuar de forma inmediata para mejorar el estado de las playas y garantizar que tanto residentes como visitantes puedan disfrutar este verano de unos espacios litorales en condiciones adecuadas de seguridad, accesibilidad y limpieza.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

Añádenos en Google
  1. Un herido tras la colisión frontolateral de dos camiones en Vilanoviña (Meis)
  2. Los bateeiros vuelven a la carga después de que griegos e italianos se aprovecharan del parón por biotoxinas para colocar su mejillón en Galicia
  3. La playa de O Preguntoiro (Vilagarcía), cerrada al baño en plena ola de calor por presencia de enterococos y «E. coli»
  4. Encalla un barco de turismo náutico en los meandros del río Ulla, a la altura de Catoira
  5. Condenadas dos empleadas de un procurador por sustraer 635.000 euros en Cambados
  6. Vilagarcía despide la primavera con música para todos los gustos y edades
  7. El embalse de O Con en Vilagarcía activará sus sirenas de alarma este viernes para una prueba de seguridad
  8. El campamento estival de A Lanzada abre sus puertas con 1.540 plazas para niños pontevedreses

El PP de O Grove vuelve a denunciar abandono en las playas y exige al gobierno local una actuación urgente

El PP de O Grove vuelve a denunciar abandono en las playas y exige al gobierno local una actuación urgente

Abal planta al cuatripartito y agrava la crisis del gobierno de Cambados

Abal planta al cuatripartito y agrava la crisis del gobierno de Cambados

A Illa licita el socorrismo de Area da Secada para el verano

A Illa licita el socorrismo de Area da Secada para el verano

El Foro Económico Social del Albariño reúne en Meis a expertos para analizar el futuro del vino y el enoturismo

O Salnés mantiene 28 playas sin humo este verano, las mismas que en 2021

O Salnés mantiene 28 playas sin humo este verano, las mismas que en 2021

La Confraría dos Viños de Rías Baixas renueva su junta directiva para impulsar una nueva etapa de crecimiento

El «Santa Cruz» sigue encallado en el Ulla tras fallar los primeros intentos por reflotarlo

El Intecmar fortalece su red de colaboración en materia de sanidad y seguridad alimentaria

El Intecmar fortalece su red de colaboración en materia de sanidad y seguridad alimentaria
Tracking Pixel Contents