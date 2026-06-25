O Salnés mantiene 28 playas sin humo este verano, las mismas que en 2021

Los ayuntamientos de O Salnés tampoco han habilitado este año nuevas «playas sin humo», de modo que en la comarca arousana habrá este verano 28 arenales en los que se recomienda no fumar, los mismos que ya había en 2021. Además, aunque 28 «playas sin humo» parecen muchas, en el caso de O Salnés es una cifra engañosa, puesto que 19 de ellas están en Sanxenxo; y hay municipios con zonas de baño muy importantes donde las «playas sin humo» son testimoniales o directamente no existe ninguna.

La Consellería de Sanidade ha publicado en las últimas horas el listado de Praias sen Fume de la temporada de baño de 2026, que acaba de empezar. En el conjunto de Galicia se han sumado a la campaña 85 ayuntamientos (del total de 313 que hay en la comunidad), que suman 249 playas donde está recomendado no fumar. En la provincia de Pontevedra son 28 los municipios adheridos, y 87 los arenales en los que se podrá lucir el característico cartelón azul de la campaña. En O Salnés y Ullán participan siete concellos, y suman 28 zonas de baño.

Sanxenxo, a la cabeza

Sanxenxo sí es un ejemplo de compromiso con la campaña «Praias sen Fume». Tiene 19 playas adheridas, y entre estas se encuentran sus zonas de baño más populares y concurridas. Así, está recomendado no fumar en Silgar, Montalvo o Baltar, por citar solo tres ejemplos.

Sanxenxo es, de hecho, el segundo municipio con más playas libres de tabaco, solo superado por el de Muros, en la provincia de A Coruña, que cuenta con un par de arenales más.

Pero, regresando a O Salnés, la participación en la campaña es testimonial en el resto de las localidades arousanas. En O Grove, por ejemplo, solo hay dos playas «sin humo», que son Area Grande y Area das Pipas. No se encuentra por lo tanto su playa más conocida, como es la de A Lanzada.

Playa de Silgar, en Sanxenxo. / Gustavo Santos

En A Illa, que tiene algunas de las zonas de baño más preciadas de la comarca, no hay ninguna playa habilitada en esta campaña. En Vilanova solo hay una, Con da Mina, quedando fuera por lo tanto O Terrón y As Sinas. Y en Vilagarcía solo figura A Compostela, por lo que no participan en la campaña ni O Preguntoiro ni O Campanario, esta última con bandera azul.

La relación de O Salnés se completa con tres zonas de baño de Cambados (A Torre de San Sadurnino, O Facho y As Saíñas), y con las fluviales de Ribadumia (Cabanelas) y de Catoira.

La relación completa de las Praias sen Fume de Sanxenxo es la que sigue: Panadeira, Silgar, Baltar, Caneliñas, Espiñeira, Areas Gordas, A Lapa, Foxos, Nosa Señora da Lanzada, Magor, las dos vertientes de Areas, Agra, Canelas, Paxariñas, Montalvo, Bascuas, Pragueira y su tramo de A Lanzada.

Este programa pretende fomentar el abandono del tabaco, por sus perjuicios para la salud, pero también incide en los daños medioambientales que causan los cigarros apagados al ser arrojados a la arena o al mar.

Eso sí, que una playa figure en el listado no implica que esté prohibido fumar en la misma, que se vaya a multar a quien esté fumando o que un bañista pueda obligar a un fumador a apagar el cigarrillo; se trata tan solo de una recomendación, y el cumplimiento es voluntario. Además, están exentas las terrazas de los «chiringuitos», bares o kioscos.

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De hecho, la Consellería ya apunta en su cartelería que, «ninguén vixía, é a túa elección», y que la finalidad última es fomentar hábitos saludables entre la población y dar buenos ejemplos a niños y jóvenes.