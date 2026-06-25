Fiestas
Meis abre San Bieito con deporte, música y tradición
El Torneo Interparroquial de fútbol y la primera Festa da Xuventude abrirán una programación que culminará con la Festa dos Callos
Las Festas de San Bieito 2026 arrancan este sábado 27 en Meis con una programación que combina deporte, música, gastronomía y tradición. La alcaldesa, Marta Giráldez, presentó una agenda que se abrirá a las 10.00 horas con el VI Torneo Interparroquial en el campo José Betanzos «Pepe», con equipos de las siete parroquias y otro conjunto invitado.
Ese mismo día, desde las 19.00 horas, se celebrará la primera Festa da Xuventude do Concello de Meis, organizada por la Cafetería Impacto, con los dj André Melón, Pablo Grande y Mazda, además de la charanga Alambique. Para la cita se cortará la calle Américo Paz. «Invitamos a todo el mundo», señaló Giráldez.
El programa continuará el 4 de julio con la Feira Labrega, que reunirá cerca de 40 puestos en el Campo da Feira y contará con la actuación de Louband. También habrá torneo de ajedrez, fiesta infantil, exposiciones, conciertos y verbenas. El 11 de julio, día de San Bieito, se celebrará la misa solemne, la procesión y la verbena con Miramar y La Banda de Ayer. El domingo 12 llegará la Festa dos Callos, con degustación desde las 11.30 horas, la XI Ruta BTT y música durante toda la jornada.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un herido tras la colisión frontolateral de dos camiones en Vilanoviña (Meis)
- Los bateeiros vuelven a la carga después de que griegos e italianos se aprovecharan del parón por biotoxinas para colocar su mejillón en Galicia
- La playa de O Preguntoiro (Vilagarcía), cerrada al baño en plena ola de calor por presencia de enterococos y «E. coli»
- Encalla un barco de turismo náutico en los meandros del río Ulla, a la altura de Catoira
- Condenadas dos empleadas de un procurador por sustraer 635.000 euros en Cambados
- Vilagarcía despide la primavera con música para todos los gustos y edades
- El embalse de O Con en Vilagarcía activará sus sirenas de alarma este viernes para una prueba de seguridad
- El campamento estival de A Lanzada abre sus puertas con 1.540 plazas para niños pontevedreses