Meis abre San Bieito con deporte, música y tradición

Las Festas de San Bieito 2026 arrancan este sábado 27 en Meis con una programación que combina deporte, música, gastronomía y tradición. La alcaldesa, Marta Giráldez, presentó una agenda que se abrirá a las 10.00 horas con el VI Torneo Interparroquial en el campo José Betanzos «Pepe», con equipos de las siete parroquias y otro conjunto invitado.

Ese mismo día, desde las 19.00 horas, se celebrará la primera Festa da Xuventude do Concello de Meis, organizada por la Cafetería Impacto, con los dj André Melón, Pablo Grande y Mazda, además de la charanga Alambique. Para la cita se cortará la calle Américo Paz. «Invitamos a todo el mundo», señaló Giráldez.

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El programa continuará el 4 de julio con la Feira Labrega, que reunirá cerca de 40 puestos en el Campo da Feira y contará con la actuación de Louband. También habrá torneo de ajedrez, fiesta infantil, exposiciones, conciertos y verbenas. El 11 de julio, día de San Bieito, se celebrará la misa solemne, la procesión y la verbena con Miramar y La Banda de Ayer. El domingo 12 llegará la Festa dos Callos, con degustación desde las 11.30 horas, la XI Ruta BTT y música durante toda la jornada.