«Maspalomas» llega a la pantalla de Ádega

Cine Club Ádega proyectará este viernes 26 en Vilagarcía la película «Maspalomas», dirigida por José Mari Goenaga y Aitor Arregui. La sesión, de entrada gratuita hasta completar aforo, se enmarca en una colaboración con el CIM por el Día del Orgullo Gay. La entidad aprovechará su última cita antes de la Semana de Cine para realizar una foto conmemorativa por sus 50 años.