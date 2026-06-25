El Intecmar fortalece su red de colaboración en materia de sanidad y seguridad alimentaria

Una delegación del Laboratorio Nacional de Sanidad Vegetal e Higiene, con sede en Lugo, acudió a Vilaxoán (Vilagarcía) para participar en un «encuentro de carácter técnico e institucional» con los responsables el Instituto Tecnológico para el Control del Medio Marino de Galicia (Intecmar), dependiente de la Consellería do Mar, dirigido por Covadonga Salgado y desde 2021 considerado por la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) como Laboratorio Nacional de Referencia de Biotoxinas Marinas.

De este modo el Intecmar «fortalece su red de colaboración con organismos nacionales e internacionales, favoreciendo la cooperación técnica como elemento clave para afrontar los desafíos actuales y futuros en los ámbitos de la sanidad y seguridad alimentaria», así como en todo lo referido con la «protección del medio marino».

Y es que la reunión estaba orientada al «intercambio de experiencias, conocimientos y buenas prácticas en ámbitos relacionados con la seguridad alimentaria, los sistemas de control y la actividad analítica de laboratorio», explican en la Xunta de Galicia.

Manuel Méndez

De ahí que los visitantes pudieran conocer de primera mano las capacidades técnicas, líneas de trabajo e investigaciones del centro arousano encargado del control y seguimiento del medio marino y los productos del mar.

Instalaciones en las que se presta especial atención a la evolución de las biotoxinas marinas, pero que también disponen de Área de Control de Calidad de las Aguas, formada por las Unidades de Oceanografía y Fitoplancton y por la de Biogeoquímica, que realiza el seguimiento y control de los nutrientes inorgánicos, materia orgánica disuelta e hidrocarburos aromáticos disueltos en las zonas de producción.

La lucha contra las biotoxinas marinas se refuerza en el Intecmar. / Manuel Méndez

Sin olvidar a la Unidad de Metales Pesados, que se ocupa de detectar metales pesados en moluscos y otros organismos marinos de Galicia, la Unidad de Organoclorados detecta pesticidas, dioxinas y furanos, ni a la Unidad de Hidrocarburos, encargada del seguimiento y control de la presencia de hidrocarburos en moluscos y demás organismos marinos.

Incluso dispone de un Área de Control de las Zonas de Producción, formada por la Unidad de Documentación y Apoyo Científico, la de Modelado Oceanográfico, la de Muestreo y Ecofisiología, la Unidad de Microbiología y Virología y la Unidad de Patología, que efectúa el control patológico desde el punto de vista de la sanidad animal.

Así transcurren las jornadas de puertas abiertas organizadas por la Consellería do Mar en el Intecmar, bajo dirección de Covadonga Salgado. / Noé Parga

Así pues, la visita del Laboratorio Nacional de Sanidad Vegetal e Higiene «sirvió para compartir experiencias sobre metodologías de trabajo, procesos que garanticen la calidad de los productos y los retos a los que se enfrentan los organismos de referencia en el ámbito de la sanidad y la seguridad alimentaria», profundizan en Mar.

Desde este departamento añaden que «este intercambio permitió, igualmente, identificar oportunidades de colaboración el reforzar el conocimiento mutuo entre ambas instituciones».

Y puso de manifiesto, asimismo, el papel que desempeña el Intecmar «como agente de conocimiento y centro de referencia técnica y científica al servicio de la protección de la salud pública, de la sostenibilidad de los recursos marinos y del apoyo a la toma de decisiones de las administraciones públicas y el sector».