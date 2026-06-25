El Intecmar fortalece su red de colaboración en materia de sanidad y seguridad alimentaria
El Laboratorio Nacional de Sanidad Vegetal e Higiene toma nota del trabajo realizado por Mar desde Vilagarcía
Su visita al centro arousano sirvió para compartir metodologías de trabajo y retos
Una delegación del Laboratorio Nacional de Sanidad Vegetal e Higiene, con sede en Lugo, acudió a Vilaxoán (Vilagarcía) para participar en un «encuentro de carácter técnico e institucional» con los responsables el Instituto Tecnológico para el Control del Medio Marino de Galicia (Intecmar), dependiente de la Consellería do Mar, dirigido por Covadonga Salgado y desde 2021 considerado por la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) como Laboratorio Nacional de Referencia de Biotoxinas Marinas.
De este modo el Intecmar «fortalece su red de colaboración con organismos nacionales e internacionales, favoreciendo la cooperación técnica como elemento clave para afrontar los desafíos actuales y futuros en los ámbitos de la sanidad y seguridad alimentaria», así como en todo lo referido con la «protección del medio marino».
Y es que la reunión estaba orientada al «intercambio de experiencias, conocimientos y buenas prácticas en ámbitos relacionados con la seguridad alimentaria, los sistemas de control y la actividad analítica de laboratorio», explican en la Xunta de Galicia.
De ahí que los visitantes pudieran conocer de primera mano las capacidades técnicas, líneas de trabajo e investigaciones del centro arousano encargado del control y seguimiento del medio marino y los productos del mar.
Instalaciones en las que se presta especial atención a la evolución de las biotoxinas marinas, pero que también disponen de Área de Control de Calidad de las Aguas, formada por las Unidades de Oceanografía y Fitoplancton y por la de Biogeoquímica, que realiza el seguimiento y control de los nutrientes inorgánicos, materia orgánica disuelta e hidrocarburos aromáticos disueltos en las zonas de producción.
Sin olvidar a la Unidad de Metales Pesados, que se ocupa de detectar metales pesados en moluscos y otros organismos marinos de Galicia, la Unidad de Organoclorados detecta pesticidas, dioxinas y furanos, ni a la Unidad de Hidrocarburos, encargada del seguimiento y control de la presencia de hidrocarburos en moluscos y demás organismos marinos.
Incluso dispone de un Área de Control de las Zonas de Producción, formada por la Unidad de Documentación y Apoyo Científico, la de Modelado Oceanográfico, la de Muestreo y Ecofisiología, la Unidad de Microbiología y Virología y la Unidad de Patología, que efectúa el control patológico desde el punto de vista de la sanidad animal.
Así pues, la visita del Laboratorio Nacional de Sanidad Vegetal e Higiene «sirvió para compartir experiencias sobre metodologías de trabajo, procesos que garanticen la calidad de los productos y los retos a los que se enfrentan los organismos de referencia en el ámbito de la sanidad y la seguridad alimentaria», profundizan en Mar.
Desde este departamento añaden que «este intercambio permitió, igualmente, identificar oportunidades de colaboración el reforzar el conocimiento mutuo entre ambas instituciones».
Y puso de manifiesto, asimismo, el papel que desempeña el Intecmar «como agente de conocimiento y centro de referencia técnica y científica al servicio de la protección de la salud pública, de la sostenibilidad de los recursos marinos y del apoyo a la toma de decisiones de las administraciones públicas y el sector».
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