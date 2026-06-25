Servicios de temporada
A Illa licita el socorrismo de Area da Secada para el verano
El Concello saca a concurso el servicio de salvamento para dos meses con un presupuesto de 26.508 euros ante la falta de profesionales titulados
A Illa recurrirá a la contratación de una empresa especializada para poder prestar este verano el servicio de salvamento y socorrismo en la playa de Area da Secada. El Concello acaba de sacar a licitación pública el operativo ante la imposibilidad de encontrar profesionales titulados para cubrir directamente estas plazas durante la temporada estival de 2026.
El contrato tendrá una duración de dos meses y cuenta con un presupuesto de 26.508,38 euros, IVA incluido. La tramitación se realiza con carácter urgente mediante procedimiento abierto, de forma que las empresas interesadas dispondrán de un plazo de ocho días naturales para presentar sus ofertas desde la publicación del anuncio en el perfil del contratante del Concello.
La decisión llega después de constatar las dificultades para contratar socorristas, un problema que se está repitiendo en numerosos municipios gallegos y que complica la organización de los servicios de seguridad en los arenales durante los meses de mayor afluencia. Tras sondear el mercado, el gobierno local solo pudo garantizar la cobertura de una playa, por lo que optó por priorizar Area da Secada al tratarse de uno de los espacios con mayor presencia de bañistas en verano.
El alcalde, Luis Arosa García, explicó la situación con claridad. «No hay socorristas. Sondeamos el mercado y la realidad es que solo podemos garantizar cubrir una playa. Priorizamos Area da Secada. Es un problema que está afectando a muchos concellos gallegos y que esperamos poder resolver en temporadas próximas», señaló.
El ejecutivo local confía ahora en que el procedimiento urgente permita adjudicar el servicio a tiempo para garantizar la vigilancia, el salvamento y la atención básica en la playa durante el periodo central del verano.
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