El Foro Económico Social del Albariño reúne en Meis a expertos para analizar el futuro del vino y el enoturismo

Las instalaciones de Adegas Terra de Asorei, en San Martiño de Meis, acogen el XIV edición del Foro Económico Social del Albariño y la VI edición del Curso de Verano de la Universidade de Santiago de Compostela (USC), una cita que vuelve a convertir a la comarca de O Salnés en un punto de encuentro para el análisis del presente y el futuro del sector vitivinícola gallego.

Bajo el lema «Simbiosis con el entorno y enoturismo frente al nuevo escenario global», el encuentro reúne a investigadores, profesionales del vino, representantes de bodegas y especialistas en turismo para reflexionar sobre los desafíos que afronta el sector en un contexto marcado por la incertidumbre de los mercados internacionales, el cambio climático y la necesidad de avanzar hacia modelos de desarrollo más sostenibles.

Organizado con la colaboración de Adegas Terra de Asorei y de la Asociación Adegas do Salnés, el foro puso el foco en el papel de las bodegas como motores de dinamización económica y social del territorio, así como en el potencial del enoturismo para reforzar la competitividad de las zonas vitivinícolas sin renunciar a su identidad.

A lo largo de dos jornadas se suceden mesas redondas, conferencias, talleres y catas comentadas que abordaron cuestiones como las estrategias de posicionamiento internacional del vino, los efectos de los cambios socioeconómicos sobre los sistemas alimentarios, los modelos de negocio de proximidad y la creación de sinergias entre productores y territorio.

El programa también dedica un espacio destacado a la sostenibilidad, con ponencias sobre biodiversidad, viticultura biodinámica y nuevas experiencias en la elaboración de vinos, además de una cata centrada en la proyección internacional de los vinos de la Denominación de Origen Rías Baixas.

La segunda jornada del curso está orientada al impacto económico del vino gallego y al papel de las bodegas como agentes de desarrollo territorial. Los participantes analizan igualmente el valor del enoturismo sostenible como vínculo entre el territorio y la comunidad, así como las estrategias innovadoras para diferenciar la oferta frente a la creciente estandarización del turismo y del mercado del vino.

La presentación del foro corrió a cargo de los directores del Curso de Verano de la USC, Hugo Campos Romero y Elisa Durán Rubí; del secretario Óscar Páramo Telle; y del presidente y consejero delegado de Adegas Terra de Asorei, Xosé Ramón Durán, quienes coincidieron en destacar la importancia de esta iniciativa como un espacio de reflexión y debate para afrontar los retos y aprovechar las oportunidades que se presentan al sector vitivinícola gallego.

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Consolidado tras catorce ediciones, el Foro Económico Social del Albariño se reafirma como una de las principales citas de reflexión sobre el vino en Galicia, apostando por un modelo que combina conocimiento, innovación, sostenibilidad y una estrecha vinculación entre el territorio, la cultura y el enoturismo.