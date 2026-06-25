La Festa do Mexillón e o Berberecho de Vilanova, declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional

La Festa do Mexillón e o Berberecho de Vilanova de Arousa ha sido declarada oficialmente Fiesta de Interés Turístico Nacional, un reconocimiento otorgado por el Ministerio de Industria y Turismo, a través de la Secretaría de Estado de Turismo, que distingue «su arraigo popular, su trayectoria de más de tres décadas y su contribución a la promoción turística, cultural y gastronómica» de España.

Explican desde el Gobierno central que esta resolución supone un importante respaldo para uno de los eventos gastronómicos más destacados de Galicia, que desde su nacimiento en 1994 ha experimentado un crecimiento continuo hasta convertirse en un referente para la exaltación de dos de los productos más emblemáticos de la ría de Arousa: el mejillón y el berberecho.

Celebrada cada año durante el segundo fin de semana de agosto, la fiesta reúne a miles de visitantes en torno a una programación que combina degustaciones gastronómicas con actividades culturales, musicales, deportivas y de divulgación del patrimonio marinero. En su última edición congregó a más de 15.000 personas y sirvió más de 5.000 comidas en la carpa gastronómica, cifras que reflejan su consolidación como uno de los grandes atractivos turísticos del verano gallego.

La pasada edición de la fiesta. / Noe Parga

Con esta nueva declaración, Galicia suma ya 13 Fiestas de Interés Turístico Nacional, reforzando su posición como uno de los territorios con mayor riqueza festiva y cultural del país.

La secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez, destacó la estrecha vinculación de esta celebración con la identidad de Vilanova de Arousa, destacando que se trata de un municipio cuya historia y economía están profundamente ligadas al mar, la pesca, el marisqueo y la acuicultura.

En este sentido, subrayó que la fiesta constituye también un homenaje al trabajo desarrollado durante generaciones por los profesionales del sector y una oportunidad para poner en valor dos de los productos más representativos de la gastronomía gallega.

La concesión del distintivo también ha tenido en cuenta la continuidad de la celebración durante más de treinta años, la elevada implicación de la población local, la colaboración entre administraciones públicas, entidades y sectores productivos, así como la capacidad del municipio para acoger a un elevado número de visitantes gracias a su infraestructura turística.

Comensales en la anterior edición. / Pedro Mina

En el Ministerio consideran que uno de los momentos más significativos de la programación continúa siendo la tradicional procesión marítima en honor a la Virgen del Carmen, patrona de las gentes del mar, que simboliza la estrecha relación de Vilanova con su entorno marítimo y representa uno de los instantes más emotivos y participativos de la celebración.

Además de su componente festivo, la Festa do Mexillón e o Berberecho se ha consolidado como una herramienta de promoción del destino Vilanova de Arousa y de las Rías Baixas, proyectando una imagen vinculada a la excelencia gastronómica, la autenticidad cultural y la sostenibilidad de los recursos marinos.

Con este reconocimiento, el Ministerio de Industria y Turismo y la Secretaría de Estado de Turismo ponen en valor una celebración capaz de preservar las tradiciones vinculadas al mar, fortalecer la identidad de los municipios costeros y contribuir al posicionamiento de España como uno de los principales destinos internacionales de turismo gastronómico.