Seguridad y salud pública
Las entidades piden más esfuerzo contra el narcotráfico
Colectivos de Galicia y Andalucía firman un comunicado conjunto por el Día contra la Droga
Colectivos antidroga de Galicia y Andalucía firman un manifiesto conjunto en el que plantean que el narcotráfico «es un problema capital al que sin embargo no se le presta la atención que merece». Entre los colectivos firmantes se encuentra la Fundación Galega contra o Narcotráfico, que tiene su sede en Vilagarcía.
Ayer se conmemoró el Día Internacional contra la Droga, y por tercer año consecutivo, organizaciones sociales de Galicia y Andalucía «unen sus voces para destacar la necesidad de reaccionar de forma urgente ante la gravedad de la situación actual en España».
Las entidades aducen que hay una gran sobreabundancia de droga en el mercado, y que esto está generando problemas de salud pública y que incluso podría llegar a comprometer la seguridad del Estado. Por ello, las organizaciones emplazan a políticos y a gobernantes a que, «el narcotráfico y las drogas entren en la agenda política».
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