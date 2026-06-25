La Confraría dos Viños de Rías Baixas renueva su junta directiva para impulsar una nueva etapa de crecimiento

La Confraría dos Viños de Rías Baixas – Serenísima Orde do Lagariño, constituida en 2010, ha iniciado una nueva etapa tras la renovación de su junta directiva, afrontando este nuevo mandato con el objetivo de reforzar la promoción del producto de la Denominación de Origen, impulsar la cultura enológica gallega y dar continuidad al trabajo desarrollado en los últimos años.

La nueva directiva está presidida por Yolanda Bóveda Díaz, mientras que la vicepresidencia recae en Ignacio Crespo Romo. Completan el equipo Leoncio Barreiro Muñiz, como secretario; Adolfo Picans Pican, como tesorero; y los vocales Santiago Roma Martínez, María Parisina González Daporta y Manuel Romay Martínez.

Desde la cofradía destacan que esta nueva etapa incorpora a profesionales de amplia trayectoria, entre los que figuran destacados bodegueros y personas estrechamente vinculadas al sector vitivinícola, con un firme compromiso por la promoción de los vinos de la Denominación de Origen Rías Baixas y la difusión de la cultura del vino en Galicia.

Un acto desplegado el año pasado en Ribadumia por la cofradía del vino Rías Baixas, con Yolanda Bóveda (quinta por la derecha). / Noe Parga

Uno de los perfiles que sobresale en la nueva junta es el del vicepresidente, Ignacio Crespo Romo, propietario y director del hotel Quinta de San Amaro, establecimiento considerado un referente del turismo enológico y de calidad en Galicia.

Por su parte, la nueva presidenta, Yolanda Bóveda Díaz, cuenta con una dilatada vinculación al mundo de las cofradías enogastronómicas y culturales. Entre sus reconocimientos figuran el nombramiento como Embajadora de la Orden de la Cigala de Marín, Dama de Honor de la Cofradía Gastronómica Luso-Galaica y Dama de Honor de la Orden del Camino de Santiago.

La nueva dirección se marca como prioridad mantener la línea de trabajo desarrollada hasta la fecha, incorporando nuevas iniciativas que contribuyan a dinamizar la actividad de la cofradía y reforzar los valores que representa. Entre sus objetivos figuran fomentar la colaboración entre los cofrades, desarrollar nuevos proyectos y continuar ampliando la presencia de la entidad en los ámbitos gastronómico, cultural y enológico.

Con esta renovación, la Serenísima Orde do Lagariño abre una nueva etapa que afronta «con ilusión, responsabilidad y un firme compromiso con el futuro de la cofradía», apostando por seguir difundiendo la excelencia de los vinos de Rías Baixas y fortaleciendo el papel de la entidad como embajadora de la cultura vitivinícola gallega.