Castes Madrid se afianza como puente comercial

Castes Madrid consolidó su segunda edición como escaparate y punto de encuentro comercial para los vinos gallegos en la capital. La feria reunió en Infinito Delicias a 19 bodegas y elaboradores de las cinco denominaciones de origen, que pudieron estrechar lazos con distribuidores, sumilleres, restauradores y prensa especializada.

El director del certamen, José Dieste, subrayó que uno de los objetivos era reforzar esa vertiente comercial, ya que «la calidad y el reconocimiento de los vinos gallegos ya era de sobra conocido». Dieste destacó además que «la restauración madrileña tiene cada vez una mayor voluntad de profundizar y especializarse en los vinos gallegos».

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La cita contó también con la presencia del presidente de la Casa de Galicia en Madrid, Luis Enrique Ramos, y permitió degustar variedades autóctonas como merenzao o loureira, vinos naranjas gallegos y un fino de albariño de 12 años.