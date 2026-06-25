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Castes Madrid se afianza como puente comercial

El vilagarciano José Dieste destaca el creciente interés de la restauración madrileña

El director de Castes, José Dieste, con el presidente de la Casa de Galicia en Madrid, Luis Enrique Ramos.

El director de Castes, José Dieste, con el presidente de la Casa de Galicia en Madrid, Luis Enrique Ramos. / Abel Valdenebro

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Diego Doval

Vilagarcía

Castes Madrid consolidó su segunda edición como escaparate y punto de encuentro comercial para los vinos gallegos en la capital. La feria reunió en Infinito Delicias a 19 bodegas y elaboradores de las cinco denominaciones de origen, que pudieron estrechar lazos con distribuidores, sumilleres, restauradores y prensa especializada.

El director del certamen, José Dieste, subrayó que uno de los objetivos era reforzar esa vertiente comercial, ya que «la calidad y el reconocimiento de los vinos gallegos ya era de sobra conocido». Dieste destacó además que «la restauración madrileña tiene cada vez una mayor voluntad de profundizar y especializarse en los vinos gallegos».

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La cita contó también con la presencia del presidente de la Casa de Galicia en Madrid, Luis Enrique Ramos, y permitió degustar variedades autóctonas como merenzao o loureira, vinos naranjas gallegos y un fino de albariño de 12 años.

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