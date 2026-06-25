Peregrinos
El Camino a Vela toca a su fin en Vilagarcía
Los regatistas llegarán a las 13.00 horas de este viernes a la dársena vilagarciana
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Vilagarcía
El Camino a Vela afrontará este viernes 26 de junio, su última etapa marítima con llegada a Vilagarcía. A las 13.00 horas habrá un encuentro con medios en el Puerto Deportivo. Por la tarde, los peregrinos recrearán la Traslatio en catamarán por el Ulla y caminarán de Pontecesures a Padrón. El sábado completarán a pie el tramo hasta Santiago.
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