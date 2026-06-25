Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Terremotos VenezuelaPolicías Salvan Niño en VigoTransferencia AP-9Toma Posesión Nueva Rectora UVigoCuestión de Confianza SánchezMateo baterista Resurrection FestDimisión en el Santa Mariña
instagramlinkedin

Peregrinos

El Camino a Vela toca a su fin en Vilagarcía

Los regatistas llegarán a las 13.00 horas de este viernes a la dársena vilagarciana

Llegada del pasado año a Vilagarcía.

Llegada del pasado año a Vilagarcía. / Iñaki Abella

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Diego Doval

Vilagarcía

El Camino a Vela afrontará este viernes 26 de junio, su última etapa marítima con llegada a Vilagarcía. A las 13.00 horas habrá un encuentro con medios en el Puerto Deportivo. Por la tarde, los peregrinos recrearán la Traslatio en catamarán por el Ulla y caminarán de Pontecesures a Padrón. El sábado completarán a pie el tramo hasta Santiago.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents