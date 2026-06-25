Mañana accidentada en Catoira y Pontecesures con dos siniestros viales casi simultáneos

Las carreteras arousanas han iniciado este jueves con dos siniestros viales prácticamente simultáneos, poco antes de las 8 horas.

Uno de ellos ocurrió en la PO-548, carretera que une Vilagarcía con Pontecesures, en el Alto de Cordeiro, en el límite entre Catoira y Valga. En la colisión se vieron implicados dos vehículos, una furgoneta y un turismo, que circulaban en distintos sentidos. El conductor del utilitario fue evacuado al Hospital do Salnés, mientras que el del furgón resultó ileso.

Hasta el punto se trasladaron los bomberos, la Guardia Civil, 061 y Protección Civil de Catoira.

El segundo tuvo lugar en la N-550 en Pontecesures, en las inmediaciones del Bar O Meco.

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