Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Terremotos VenezuelaJácome presunta prevaricaciónMateo Resurrection FestCiberfraudes bancosTorturas franquistasEclipse total de SolDirecto incendios y ola de calor
instagramlinkedin

Mañana accidentada en Catoira y Pontecesures con dos siniestros viales casi simultáneos

Uno ocurrió en el Alto de Cordeiro, en la PO-548, y el segundo en la N-550 en Pontecesures, a la altura del Bar O Meco

Vehículo accidentado en Catoira.

Vehículo accidentado en Catoira. / FdV

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Manuel Méndez

Manuel Méndez

Las carreteras arousanas han iniciado este jueves con dos siniestros viales prácticamente simultáneos, poco antes de las 8 horas.

Uno de ellos ocurrió en la PO-548, carretera que une Vilagarcía con Pontecesures, en el Alto de Cordeiro, en el límite entre Catoira y Valga. En la colisión se vieron implicados dos vehículos, una furgoneta y un turismo, que circulaban en distintos sentidos. El conductor del utilitario fue evacuado al Hospital do Salnés, mientras que el del furgón resultó ileso.

Hasta el punto se trasladaron los bomberos, la Guardia Civil, 061 y Protección Civil de Catoira.

El segundo tuvo lugar en la N-550 en Pontecesures, en las inmediaciones del Bar O Meco.

Noticias relacionadas

[Noticia en ampliación]

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents